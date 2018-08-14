14 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/PollyDot)

14 серпня відзначається свято Медовий Спас (Маковій)

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 14 серпня, а також хто народився і помер в цей день, - розповість Styler.

14 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в православному світі відзначається свято - Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста, присвячений Христу Спасителю. У цей день шанується пам'ять святих мучеників Маккавеїв. А ще з 14 серпня починається Успенський багатоденний пост, який триває до 27 серпня і приурочений до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

У народі цей день називається Перший Спас, також він має й інші назви - Спас Маковія, Медовий Спас, Мокрий Спас. Це свято приурочене до закінчення літа, збору врожаю маку і перших медових сот. Саме з Медового Спаса було дозволено освячувати і їсти мед, готувати частування з маком. Також в цей період святили водойми, колодязі і купалися в річках останній раз в році. А насіння маку використовували для освячення будинку від пристріту і нечистої сили.

Фото: Медовий Спас - 14 серпня (pixabay.com/ExplorerBob)

14 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1385 році була укладена Кревська унія про об'єднання земель між Королівством Польським та Великим князівством Литовським.

У 1775 році була ліквідована організація українського козацтва Запорізька Січ.

У 1908 році в Англії відбувся перший міжнародний конкурс краси.

У 1930 році в СРСР прийнято постанову "Про загальне обов'язкове початкове навчання".

У 1985 році Майкл Джексон придбав у компанії "ATV Music Publishing" права на пісні "The Beatles".

14 серпня: в цей день народилися

У 1860 році - Ернест Сетон-Томпсон, канадський письменник, автор оповідань про тварин.

У 1900 році - Тамара Церетелі, російська і радянська естрадна співачка (контральто).

У 1957 році - Лев Вершинін, український письменник, історик.

У 1983 році - Міла Куніс, американська кіноактриса.

Фото: 14 серпня 1983 року народилася Міла Куніс (instagram.com/kunismilax)

14 серпня: в цей день померли

У 1897 році - Пантелеймон Куліш, український письменник, творець однієї з версій алфавіту.

У 1988 році - Енцо Феррарі, італійський автогонщик, засновник однойменної компанії.

У 1992 році - Тоні Вільямс, американський вокаліст групи "The Platters".

У 2012 році - Сергій Капіца, радянський вчений, телеведучий.

Іменинники 14 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Дмитро, Єлизар, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.

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