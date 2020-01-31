Понад 13 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту" користуються чат-ботом Viber

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Через чат-бот 7104ua в Viber споживачі газу можуть передавати показання лічильника, платити за газ і переглядати стан розрахунків

Протягом 2019 року до використання чат-бота 7104.ua у безкоштовному месенджері Viber приєдналося понад 13 тис. клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" постійно вдосконалює та доповнює функції акаунту. Зараз цей сервіс доповнено новою опцією: можливістю отримати рахунки за газ по п'яти особовими рахунками. Крім цього, споживачі можуть повноцінно керувати цими особовими рахунками: платити через Viber за газ, контролювати стан особових рахунків та надходження платежів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпеку грошових операцій.

"Крім чат-бота в Viber, дистанційно вирішити газові питання можливо через Особистий кабінет на сайті 104ua; скориставшись мобільними додатками 104 Mobile, 104 Mobile Light; з допомогою фахівців контакт-центру ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Приєднатися до 7104ua Viber може кожен бажаючий, потрібно лише відсканувати QR-код. Детальна інструкція та QR-код для підключення доступні на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні.