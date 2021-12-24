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Більше 122 тисяч. У Британії третій день поспіль рекорд нових COVID-випадків

Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії за минулу добу зареєстровано 122 186 нових випадків захворювання на коронавірус. Це найбільше число випадків зараження з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Агентство охорони здоров'я та безпеки Великобританії повідомило про ще 23 719 випадків зараження штамом "Омікрон", таким чином, загальне число хворих становить 114 625 осіб.

У четвер, 23 грудня, в Британії була проведена ще 605 561 ревакцинація, в результаті чого загальне число вакцинованих досягло 32 290 487 осіб, або 56,1% населення у віці 12 років і старше.

Глава Агентства доктор Дженні Харріс сказала, що до даних по коронавірусу у святковий період слід ставитися з обережністю, оскільки вони "можуть не давати особливо правдивої картини".

Нагадавши, у Британії громадян закликають зробити бустерну дозу COVID-вакцини перед різдвяними святами. Щеплення назвали "подарунком" до Різдва.

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ВеликобританіяКоронавірус