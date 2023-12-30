До +12 на юге, местами в стране туман и гололедица: погода на завтра

Завтра, 31 декабря, в течение дня, кроме ночи, в Украине не будет осадков. Местами воздух прогреется до +12 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Без осадков, только ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег", - пишет пресс-служба.
Ночью и утром в южной части местами туман, слабый гололед.
Отмечается, что ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -1 до +4, а днем от +3 до +8. Тем временем в Киеве ночью от +2 до +4, а днем около +5.
Снеголовичная опасность
Вчера, 29 декабря, в Украине предупреждали об умеренной снеголавинной опасности, которая будет удерживаться 29-31 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
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