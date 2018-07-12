12 липня: свята і важливі події на цей день

12 липня 2018 відзначається Міжнародний день фоторграфа, також своє професійне свято відзначають бортпровідники
Всі свята 12 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні у стюардес професійне свято - Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.
Також 12 липня відзначається ще одне професійне свято - Міжнародний день фотографа, встановлений на честь святої Вероніки, яка є покровителькою фотографії.
Православні всього світу 12 липня шанують свято славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня завершується річний Петрів піст.
У народі 12 липня відзначається Петрів день. Люди спостерігали, що в цей день сонце грає фарбами на світанку, а ще рибалки просили святих про багатий улов риби. Прикмети дня:
Фото: З Петрова дня 12 липня дні стають коротшими (pixabay.com/Konevi)
У 1783 році в Санкт-Петербурзі відкрито Великий театр, нині Маріїнський.
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Сьогодні свої іменини відзначають: Григорій, Іона, Павло, Петро.
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