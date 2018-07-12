12 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 12 липня - День фотографа (pixabay.com/Free-Photos)

12 липня 2018 відзначається Міжнародний день фоторграфа, також своє професійне свято відзначають бортпровідники

Всі свята 12 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

12 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні у стюардес професійне свято - Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.

Також 12 липня відзначається ще одне професійне свято - Міжнародний день фотографа, встановлений на честь святої Вероніки, яка є покровителькою фотографії.

Православні всього світу 12 липня шанують свято славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Цього дня завершується річний Петрів піст.

У народі 12 липня відзначається Петрів день. Люди спостерігали, що в цей день сонце грає фарбами на світанку, а ще рибалки просили святих про багатий улов риби. Прикмети дня:

якщо на Петрів день йде дощ - весь сінокіс буде мокрим;

мінлива погода на Петрів день обіцяє родючість;

Петро і Павло годину збавив, дні стають коротшими.

Фото: З Петрова дня 12 липня дні стають коротшими (pixabay.com/Konevi)

12 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1783 році в Санкт-Петербурзі відкрито Великий театр, нині Маріїнський.

У 1917 році під час Першої світової війни вперше було задіяна бойова отруйна речовина (газ іприт).

У 1931 році у Франції був відкритий пам'ятник мушкетеру д'Артаньяну.

У 1943 році в ході Другої світової війни відбулася найбільша танкова битва на Курській дузі.

У 1962 році у групи "Rolling Stones" відбувся перший концерт.

У 1995 році почалася різанина у Сребрениці.

12 липня: в цей день народилися

У 100 році до н. е. - Юлій Цезар, давньоримський державний діяч, полководець.

У 1854 році - Джордж Істмен, американський винахідник, засновник компанії "Кодак".

У 1934 році - Ван Кліберн, відомий американський піаніст.

У 1946 році - Валентина Толкунова, радянська співачка.

У 1967 році - Джон Петруччі, відомий американський гітарист.

12 липня: в цей день померли

У 1682 році - Жан Пікар, французький астроном.

У 1804 році - Олександр Гамільтон, американський державний діяч, засновник Національного банку США.

У 1855 році - Павло Нахімов, російський флотоводець, адмірал.

Іменинники 12 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Григорій, Іона, Павло, Петро.

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