До 11 лет за решеткой. Суд вынес приговор очередным коллаборантам

Харьковская область

Предателем оказался 52-летний житель Балаклеи, поддержавший террористов после начала полномасштабного вторжения России. Во время оккупации он проводил телефонную связь в помещения местных оккупационных органов страны-агрессора.

Фото: До 11 лет за решеткой. Суд вынес приговор дежурным коллаборантам (t.me/SBUkr)

В частности, предатель организовал трансляцию пропагандистских радиоканалов России на территории города через сеть громкоговорителей на инфраструктурных зданиях.

После освобождения Балаклеи он пытался скрываться от правосудия, впрочем, СБУ установила его местонахождение и задержала.

Еще одна предательница - жительница Купянского района, которая в период оккупации громады добровольно возглавила оккупационный "центр предоставления социальных услуг". Она организовывала раздачу сторонникам рашизма так называемой "гумпомощи" из страны-агрессора.

"В состав "гумпакета" обязательно входила пропагандистская газета России "Харьков Z", которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала преступления захватчиков", - добавляет СБУ.

Луганская область

Тюремный срок получил экс-чиновник одного из коммунальных учреждений области. Предатель согласился возглавить подразделение "пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе".

"В рядах захватчиков он встречался с местными предпринимателями и призвал их наполнять оккупационный бюджет через уплату "пенсионных сборов" в казну России. Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он скрыто прибыл в Киев как вынужденный переселенец и пытался "легализоваться" под видом волонтера", - пишет пресс-служба.

Что угрожает

Суд назначил предателям от 5 до 11 лет тюрьмы.