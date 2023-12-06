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До 11 лет за решеткой. Суд вынес приговор очередным коллаборантам

Фото: До 11 лет за решеткой. Суд вынес приговор очередным коллаборантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор еще трем коллаборантам из Харьковской и Луганской областей. Предатели проведут в тюрьме до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Харьковская область

Предателем оказался 52-летний житель Балаклеи, поддержавший террористов после начала полномасштабного вторжения России. Во время оккупации он проводил телефонную связь в помещения местных оккупационных органов страны-агрессора.

 

Фото: До 11 лет за решеткой. Суд вынес приговор дежурным коллаборантам (t.me/SBUkr)

В частности, предатель организовал трансляцию пропагандистских радиоканалов России на территории города через сеть громкоговорителей на инфраструктурных зданиях.

После освобождения Балаклеи он пытался скрываться от правосудия, впрочем, СБУ установила его местонахождение и задержала. 

Еще одна предательница - жительница Купянского района, которая в период оккупации громады добровольно возглавила оккупационный "центр предоставления социальных услуг". Она организовывала раздачу сторонникам рашизма так называемой "гумпомощи" из страны-агрессора.

"В состав "гумпакета" обязательно входила пропагандистская газета России "Харьков Z", которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала преступления захватчиков", - добавляет СБУ.

Луганская область

Тюремный срок получил экс-чиновник одного из коммунальных учреждений области. Предатель согласился возглавить подразделение "пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе".

"В рядах захватчиков он встречался с местными предпринимателями и призвал их наполнять оккупационный бюджет через уплату "пенсионных сборов" в казну России. Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он скрыто прибыл в Киев как вынужденный переселенец и пытался "легализоваться" под видом волонтера", - пишет пресс-служба.

Что угрожает

Суд назначил предателям от 5 до 11 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ задержала вражеского информатора, который для разведки позиций ВСУ в Краматорске. Для своих "задач" он использовал оптические прицелы.

Также было сообщено о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю".

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Служба безопасности Украины