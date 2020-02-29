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До +11 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 10:00
До +11 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сухо та малохмарно, вдень до +7

Погода в Україні сьогодні, 29 лютого, буде сухою та малохмарною на всій території країни, температура повітря подекуди підніметься до +11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

За прогнозом синоптиків, в останній день зими в Україні переважатиме тепла та малохмарна погода. На більшості території країни температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, у південних та південно-східних областях повітря прогріється до +11.

Нічна температура повітря в середньому буде в межах 0...-4 градусів, на півдні термометри покажуть від 0 до +3.

Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні варто очікувати сухої та теплої погоди. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +5 до +7 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до -2.

До +11 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Прогнозують, що на початку березня температура вдень коливатиметься від +4 до +10 залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині березня.

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