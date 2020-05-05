У 11 областях України зафіксували покращення ситуації з коронавірусом

У вказаних регіонах за добу захворіли лише 42 людини, водночас 181 пацієнт одужав від інфекції
За минулу добу у 11 областях України кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби охорони здоров’я.
Йдеться про Вінницьку,Львівську, Кіровоградську, Волинську, Черкаську, Запорізьку, Полтавську , Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області.
У вказаних регіонах за добу захворіли лише 42 людини, водночас 181 пацієнт одужав від інфекції.
Загалом епідемічна ситуація за минулу добу у перелічених областях виглядає так:
Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 366 українців. При цьому 256 співвітчизників одужали від інфекції. У Офісі президента заявили, що відносно загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%, що є рекордом з початку пандемії.
Одночасно з цим Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби, що підвищує загрозу поширення вірусу.