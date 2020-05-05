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У 11 областях України зафіксували покращення ситуації з коронавірусом

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У вказаних регіонах за добу захворіли лише 42 людини, водночас 181 пацієнт одужав від інфекції

За минулу добу у 11 областях України кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби охорони здоров’я.

Йдеться про Вінницьку,Львівську, Кіровоградську, Волинську, Черкаську, Запорізьку, Полтавську , Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області.

У вказаних регіонах за добу захворіли лише 42 людини, водночас 181 пацієнт одужав від інфекції.

Загалом епідемічна ситуація за минулу добу у перелічених областях виглядає так:

  • Вінницька область - захворіли 18, одужали 70;
  • Львівська область - захворіли 8, одужали 11;
  • Кіровоградська область - хворих не виявлено, одужали 33;
  • Волинська область - захворіли 3, одужали 24;
  • Черкаська область - захворіли 2, одужали 5;
  • Запорізька область - захворіли 2, одужали 7;
  • Полтавська область - захворіли 4, одужали 10;
  • Миколаївська область - захворіли 2, одужали 12;
  • Херсонська область - захворіли 3, одужали 5;
  • Сумська область - хворих не виявлено, одужав 1;
  • Чернігівська область - хворих не виявлено, одужали 3.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 366 українців. При цьому 256 співвітчизників одужали від інфекції. У Офісі президента заявили, що відносно загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%, що є рекордом з початку пандемії.

Одночасно з цим Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби, що підвищує загрозу поширення вірусу.

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