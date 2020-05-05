У 11 областях України зафіксували покращення ситуації з коронавірусом

За минулу добу у 11 областях України кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби охорони здоров’я.

Йдеться про Вінницьку,Львівську, Кіровоградську, Волинську, Черкаську, Запорізьку, Полтавську , Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області.

У вказаних регіонах за добу захворіли лише 42 людини, водночас 181 пацієнт одужав від інфекції.

Загалом епідемічна ситуація за минулу добу у перелічених областях виглядає так:

Вінницька область - захворіли 18, одужали 70;

Львівська область - захворіли 8, одужали 11;

Кіровоградська область - хворих не виявлено, одужали 33;

Волинська область - захворіли 3, одужали 24;

Черкаська область - захворіли 2, одужали 5;

Запорізька область - захворіли 2, одужали 7;

Полтавська область - захворіли 4, одужали 10;

Миколаївська область - захворіли 2, одужали 12;

Херсонська область - захворіли 3, одужали 5;

Сумська область - хворих не виявлено, одужав 1;

Чернігівська область - хворих не виявлено, одужали 3.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 366 українців. При цьому 256 співвітчизників одужали від інфекції. У Офісі президента заявили, що відносно загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%, що є рекордом з початку пандемії.

Одночасно з цим Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби, що підвищує загрозу поширення вірусу.