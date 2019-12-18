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За 11 місяців "Запоріжгаз" інвестував в мережі понад 76,4 млн гривень

Новини » Енергетика     18.12.2019 - 15:24
За 11 місяців "Запоріжгаз" інвестував в мережі понад 76,4 млн гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

До кінця 2019 року компанія планує інвестувати ще близько 7 млн гривень

З початку року обсяг інвестицій АТ "Запоріжгаз" в газорозподільні мережі області у 2019 році перевищив 80 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основними статтями витрат стали заходи з реконструкції мереж, заміна непридатних лічильників газу та забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби компанії.

"Протягом року здійснено реконструкцію 25 ГРП із повною заміною обладнання на суму 6,1 млн гривень. Відремонтовано 12 ГРП вартістю 1,27 млн гривень, встановлено 84 повністю нових шафних пунктів на 11 млн гривень, а також здійснено заміну станцій катодного захисту та анодних заземлювачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що водночас було розроблено та впроваджено в експлуатацію програмне забезпечення для дистанційного керування та моніторингу роботи станцій катодного захисту, що дозволило зменшити експлуатаційні витрати на обслуговування майже на 700 тис. гривень. Тепер в компанію надходить оперативна інформація про стан роботи засобів хімзахисту.

"На сьогодні для нас одна з головних задач – модернізація та реконструкція мереж, приведення їх у відповідність до сучасного попиту. Це дозволить зменшити витрати газу та витрати на утримання системи. Ми запровадили телеметрію на станціях катодного захисту. Таке обладнання збільшить ресурс роботи підземних сталевих газопроводів. А для наших клієнтів - підвищить безпеку газопостачання", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

За словами прес-служби, загалом на сьогодні компанія обслуговує майже 10 тис. км мереж, 1.5 тис. одиниць газорегулюючого обладнання (ГРП/ШРП), 626 станцій катодного захисту, понад 50 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску. До кінця 2019 року компанія планує інвестувати в мережі ще близько 7 млн гривень.

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