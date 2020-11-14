11-12 тисяч на добу: МОЗ очікує, що карантин вихідного дня стримає темпи захворювання на коронавірус

Фото: люди в масках (unsplash)

Міністерство охорон здоров’я розраховує, що карантин вихідного дня допоможе втримати рівень захворюваності на коронавірус на рівні 11-12 тисяч на добу. Передбачається, що карантин вихідного дня покликаний розірвати ланцюг передачі захворювання.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, карантин вихідного дня зменшить навантаження на систему охорони здоров’я.

“Ми хочемо зберегти до 11-12 тисяч на день. Ми його (повний локдаун - ред.) пропонували вже давно як Міністерство охорони здоров’я, але ми виходимо із економічних можливостей нашої країни”, - сказав Степанов.

Він додав, що якщо не вводити обмежувальних заходів, то локдаун медичної системи може стати вже 10-15 грудня.

Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

Як писало РБК-Україна, влада деяких міст України відмовилася виконувати рішення уряду щодо карантину вихідного дня.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

У попередньому випуску програми екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

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