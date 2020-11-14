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11-12 тисяч на добу: МОЗ очікує, що карантин вихідного дня стримає темпи захворювання на коронавірус

Україна, Субота 14 листопада 2020 03:47
11-12 тисяч на добу: МОЗ очікує, що карантин вихідного дня стримає темпи захворювання на коронавірус
Фото: люди в масках (unsplash)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорон здоров’я розраховує, що карантин вихідного дня допоможе втримати рівень захворюваності на коронавірус на рівні 11-12 тисяч на добу. Передбачається, що карантин вихідного дня покликаний розірвати ланцюг передачі захворювання.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, карантин вихідного дня зменшить навантаження на систему охорони здоров’я.

“Ми хочемо зберегти до 11-12 тисяч на день. Ми його (повний локдаун - ред.) пропонували вже давно як Міністерство охорони здоров’я, але ми виходимо із економічних можливостей нашої країни”, - сказав Степанов.

Він додав, що якщо не вводити обмежувальних заходів, то локдаун медичної системи може стати вже 10-15 грудня.

Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

Як писало РБК-Україна, влада деяких міст України відмовилася виконувати рішення уряду щодо карантину вихідного дня.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

У попередньому випуску програми екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

Чи буде президент США Джо Байден підтримувати Україну?

Також глава МОЗ Максим Степанов висловився щодо проблем української медицини під час пандемії COVID-19.

Емоційний виступ Максима Степанова

А ще очільник міністерства розповів про кількість хворих на COVID-19, які потрапляють до лікарень, скільки ліжок у медзакладах та як вирішити проблему з медичним киснем.

Максим Степанов розповів про забезпеченість лікарень

Крім того, дивіться історію Віталія Марківа. Тут уся хронологія подій, що призвели до затримання українського нацгвардійця - від звинувачення у вбивстві італійського журналіста до повного виправдання Міланським апеляційним судом.

Історія Віталія Марківа від служби в Нацгвардії до звільнення з Італійської в’язниці

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