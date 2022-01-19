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Понад 100 тисяч випадків за добу: Німеччина оновила антирекорд COVID-19

Автор: Іванна Шовкун

Німеччина повідомляє про рекордне зростання захворюваності. За добу 18 січня у країні зареєстрували понад 112 тисяч випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.

Минулої доби коронавірусом захворіли 112 323 особи. Також від хвороби померло 239 людей. Це найвищий зареєстрований денний показник з початку пандемії.

Зазначають, що щотижневий показник захворюваності досяг 584,4 нових випадків зараження на 100 000 осіб за сім днів. Це число є значним стрибком у порівнянні зі вчорашнім щоденним зростанням 74 405 випадків інфікування та 193 смертей, а також кількістю випадків, зареєстрованих наприкінці минулого тижня.

Нагадаємо, 13 січня в Німеччині зареєстрували понад 90 000 випадків COVID-19. Також було зафіксовано 286 смертей.

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