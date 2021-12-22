Понад 100 тисяч. У Британії черговий рекорд нових випадків коронавірусу

"У середу у Великобританії зареєстровано 106 122 нових випадки захворювання коронавірусом", - повідомляє видання.

За його даними, в країні вперше з початку пандемії коронавірусу виявили понад 100 тисяч хворих на інфекцію за день. Загальна кількість нових щоденних випадків COVID за тиждень зросла на 58,9%.

На думку експертів, понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом відбуватимуться щодня.

Видання також повідомило про зниження смертності від коронавірусу на 2,7% за останні сім днів. При цьому кількість пацієнтів у лікарнях зросла на 4% і перевищила 8 тисяч.