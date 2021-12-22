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Понад 100 тисяч. У Британії черговий рекорд нових випадків коронавірусу

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Лондон, Середа 22 грудня 2021 18:45
Понад 100 тисяч. У Британії черговий рекорд нових випадків коронавірусу Фото: у Британії новий рекорд нових випадків коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Великобританії 22 грудня зареєстровано понад 100 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом. Це найвищий показник щоденної захворюваності з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"У середу у Великобританії зареєстровано 106 122 нових випадки захворювання коронавірусом", - повідомляє видання.

За його даними, в країні вперше з початку пандемії коронавірусу виявили понад 100 тисяч хворих на інфекцію за день. Загальна кількість нових щоденних випадків COVID за тиждень зросла на 58,9%.

На думку експертів, понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом відбуватимуться щодня.

Видання також повідомило про зниження смертності від коронавірусу на 2,7% за останні сім днів. При цьому кількість пацієнтів у лікарнях зросла на 4% і перевищила 8 тисяч.

Нагадаємо, попередній антирекорд щодо захворюваності коронавірусом у Британії був зафіксований 15 грудня. Тоді заразилися майже 80 тисяч осіб.

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