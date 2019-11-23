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100% мама пацана: екс-учасниця Танців з зірками зворушила ніжним фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.11.2019 - 23:28
100% мама пацана: екс-учасниця Танців з зірками зворушила ніжним фото з синочком
Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко зізналася, що раніше мріяла про доньку

Олена Шоптенко зворушливо розповіла про свого синочка Олексія та показала ніжне фото хлопчика, якому вже півтора рочки. Популярна українська хореографиня і переможниця шоу Танці з зірками 2006 (її партрером був Володимир Зеленський, нинішній президент України) зізналася, що раніше мріяла про дочку, але після народження малюка закохалася в нього з першого погляду.

Про це 31-річна чемпіонка написала в своєму Instagram.

"Коли я дізналася, що вагітна, дуже сподівалася, що народиться дівчинка. Я взагалі не уявляла, що робити із сином. Адже з дівчатками все зрозуміло! Ну там платтячка, коси та, як мінімум, якийсь свій жіночий життєвий досвід, який можна передати", - згадала Шоптенко.

Але після того, як УЗД показало, що народиться хлопчик, хореографиня трохи розгубилася.

100% мама пацана: екс-учасниця Танців з зірками зворушила ніжним фото з синочком

Олена Шоптенко з синочком Олексієм (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Прийшла в себе, мабуть, коли потрапила в магазин дитячого одягу і пішла в хлопчачий відділ. Побачивши всі ці штанці та сорочечки, я зрозуміла, що по-іншому і бути не могло! Мені ніколи не були близькі рюші, стрічки та рожеві вбрання! Я 100% мама пацана!" - зазначила Олена.⠀

Також Шоптенко висловила думку, що у матерів із синами якись особливий зв'язок, який неможливо описати словами.

100% мама пацана: екс-учасниця Танців з зірками зворушила ніжним фото з синочком

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Я не завжди розумію, що з ним робити, але розберуся по ходу, благо, поруч є приклад у вигляді Олексія Іванова (чоловік). Недарма кажуть, що якщо жінка готова заради чоловіка на все, значить, вона його народила", - додала Шоптенко.

Користувачі мережі бажають хлопчикові здоров'я, а молоді мами діляться своїми історіями.

  • Поздоровляю, щастя та здоров'я малюку!
  • Повністю підтримую! Мама двох синів!
  • У мене було навпаки, а зараз не уявляю себе мамою сина! Хоча любов до таким солодких хлопчиків так і не пройшла!
  • Яка ви молодець! Щастя вам!

100% мама пацана: екс-учасниця Танців з зірками зворушила ніжним фото з синочком

Скрін коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

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