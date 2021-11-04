По 100 доларів кожному: в Нью-Йорку заохочують дітей віком від 5 до 11 років до вакцинації

За словами мера Нью-Йорку Білла де Блазіо, після того, як дитина віком від 5 до 11 років отримає щеплення від коронавірусу - необхідно звернутися до центру вакцинації щодо можливості отримати грошову винагороду.

"Кожен зможе витратити трохи більше грошей на свята, але найголовніше, ми хочемо, щоб наші діти та наші сім'ї були у безпеці", - відзначив Блазіо.