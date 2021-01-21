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За 100 днів зробити COVID-щеплення всім групам ризику: які плани у ВООЗ

Автор: Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) планують у перші 100 днів цього року вакцинувати від коронавірусу всіх медпрацівників та групи високого ризику. Мова йде про всі країни.

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Про це написав на своїй сторінці в Twitter голова організації Теодор Гебрейесус.

"Ми повинні працювати разом, щоб всі країни могли вакцинувати медичних працівників і групи високого ризику в перші 100 днів 2021 року", - заявив він.

Він подякував доктору Ентоні Фаучі, директору Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США за участь в засіданні Виконавчого комітету ВООЗ.

Нагадаємо, Джо Байден має намір зробити США частиною механізму COVAX - глобальної ініціативи з забезпечення бідних країн вакциною від COVID. На сьогодні майже всі країни світу входять у цю ініціативу, крім США і Росії.

У Байдена раніше заявляли, що новий президент скасує вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я, поверне країну в Паризьке кліматичну угоду, а також припинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Відповідні укази Байден підписав першими.

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