Майже 10% хворих коронавірусом у Києві - медики

З усіх захворілих коронавірусом у Києві майже 10% складають медики. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що за останню добу коронавірус діагностували у 3 медичних працівників. Загальна кількість заражених медиків у столиці - 111 осіб.

"Майже 10% з тих, хто захворів коронавірусом в Києві, це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 111 медиків заразилися коронавірусом, 16 з них лікуються в стаціонарах", - розповів мер.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області коронавірусом інфікувалися 130 медиків. Ще 125 випадків COVID-19 серед медичного персоналу зафіксували в Івано-Франківській області. Загалом, станом на 22 квітня, повідомлялося про 1245 випадків заражень серед медичних працівників.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з ростом випадків заражень серед медичного персоналу, українських лікарів почнуть тестувати кожні п'ять днів.