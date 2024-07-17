10 лет назад Россия сбила малайзийский Boeing над Украиной. Что известно о трагедии

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Основное о сбитии самолета рейса MH17

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс МН17. Он летел из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия).

На борту находились 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа). 80 из них - дети.

Около 16:00 связь с самолетом прервалась (именно в это время он пролетал над украинским Донбассом).

Впоследствии в сети появились фото обломков самолета недалеко от оккупированного города Торез.

Российские оккупанты ударили по Boeing из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Позднее международное расследование установило, что оружие принадлежало 53-й зенитной ракетной бригаде армии РФ ("Бук" был российского производства).

Малайзийский Boeing был сбит 10 лет назад (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Упал самолет недалеко от подсолнечного поля. Подсолнечники стали символом памяти погибших.

Преступление россиян унесло жизни 298 человек (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Расследование дела MH17 и наказание виновных

Катастрофу малайзийского Boeing 777 над Украиной на протяжении шести лет расследовала Совместная следственная группа (JIT) в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Австралии.

Тем временем Россия всячески препятствовала следствию и, несмотря на все призывы, не шла на сотрудничество.

Работа Совместной следственной группы (фото: Getty Images)

В итоге было установлено, что:

никаких неисправностей у самолета не было

полет рейса МН17 проходил штатно и согласно расписанию

в самолет попала ракета "земля-воздух" российского производства, выпущенная из ЗРК "Бук"

зенитно-ракетный комплекс "Бук" принадлежал 53 зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России, базировавшейся в Курской области РФ

накануне трагедии ЗРК переместили на оккупированную территорию Донбасса (вероятно в район Снежного) - через неподконтрольный Киеву участок границы с РФ

в ночь после сбития самолета "Бук" вернули на базу

9 марта 2020 года в Нидерландах начался уголовный судебный процесс по делу MH17, который длился 2,5 года.

Судебный процесс (фото: Getty Images)

В деле было четверо подозреваемых:

Игорь Гиркин (Стрелков) - отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, экс-вожак террористической пророссийской группировки "Народное ополчение Донбасса", был первым "министром обороны "ДНР", руководил осадой Славянска в 2014 году

Сергей Дубинский ("Хмурый") - подчиненный Гиркина (на момент сбития Boeing 777), генерал-майор армии РФ, бывший полковник ГРУ, экс-руководитель так называемой военной разведки боевиков в псевдореспублике "ДНР"

Леонид Харченко ("Крот") - уроженец Донбасса, который в 2014 году стал командиром одного из разведподразделений так называемого ГРУ самопровозглашенной "ДНР", сопровождал "Бук" в Донецкой области.

Олег Пулатов - россиянин, который по предварительной версии суда мог быть причастен к охране ЗРК "Бук" на месте запуска

Примечательно, что Пулатов был единственным, кого на суде представляли адвокаты. Они просили суд рассмотреть больше альтернативных версий трагедии, опросить дополнительных свидетелей, критиковали процесс за отказ от их ходатайства. Суд даже обвинял юристов в затягивании процесса.

В конце концов Пулатова оправдали - для доказывания предварительной версии суду не хватило доказательств.

Спасатели на месте крушения Boeing 777 (фото: Getty Images)

В то же время Гиркина, Дубинского и Харченко суд в Гааге признал виновными. Им назначили пожизненное заключение. Апелляции никто из них не подавал.

Суд решил, что намерения сбивать рейс МН17 у виновников (хотя следствие еще выясняет, кто именно запускал ракету из "Бука") не было. Они скорее целились в украинский военный самолет. Однако намерение не является смягчающим обстоятельством.

В Москве такое решение суда и приговор назвали политически мотивированным.

Сейчас все обвиняемые находятся либо в РФ, либо на захваченных россиянами территориях Украины, так что их экстрадиции суд не требовал - поскольку "РФ не выдает граждан".

Кое-что о погибших в авиакатастрофе Boeing 777

В авиакатастрофе погибли все члены экипажа и пассажиры.

Среди них был, в частности, профессор из Нидерландов (исследователь ВИЧ) Йозеф Мари Альберт "Юп" Ланге, летевший на международную конференцию.

Вместе с ним погибли жена и пятеро детей.

Йозеф Мари Альберт "Юп" Ланге (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Актриса из Малайзии Шуба Джайя погибла вместе с мужем Паулем Гусом и их годовалой дочерью.

Семья гостила у родителей мужчины в Нидерландах и возвращалась домой.

Шуба Джайя с семьей (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Член Сената Нидерландов, юрист и политический деятель Виллем Виттевеен летел в Малайзию на отдых.

Он погиб вместе с женой Лидвин и дочерью Марит.

Виллем Виттевеен (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Сотрудница правозащитной организации Amnesty International в Нидерландах Тесса ван дер Санде также летела в отпуск.

Она погибла вместе с родителями и братом.

Тесса ван дер Санде (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Стюардесса Шазана Саллех работала с 2004 года.

Она всегда мечтала о такой работе и прошла долгий путь, прежде чем добиться цели.

Шазана Саллех (иллюстрация: facebook.com/victims.of.russia)

Чествование памяти погибших

После трагедии недалеко от аэропорта Schiphol возле Амстердама в Нидерландах (откуда пассажирский самолет вылетел в свой последний рейс) создали мемориальный комплекс МН17.

Он расположен возле леса и имеет вид "ленты" из 298 деревьев. Их посадили родственники погибших.

Мемориальный комплекс МН17 (иллюстрация: monumentmh17.nl)

На территории мемориала есть конструкция в форме части самолета с иллюминатором. Сквозь него видно поле подсолнечника.

Украинские подсолнечники в Нидерландах (иллюстрация: monumentmh17.nl)

Растения посадили из зерен, привезенных из Украины - именно с того поля, где нашли остатки боинга.

На стальном круге высечены имена всех людей, погибших в авиакатастрофе.

Имена погибших в авиакатастрофе (иллюстрация: monumentmh17.nl)

Родственники жертв крушения Boeing 777 инициируют также создание в Нидерландах информационного центра - в память о трагедии.

17 июля 2024 года в Нидерландах было запланировано чествование 10-й годовщины памяти погибших рейса МН17 с участием их близких, представителя правления фонда "Авиакатастрофа", короля Нидерландов Виллема Александра, премьер-министра страны Дика Схоофа, представителей правительств других стран (в том числе и Украины).

Обращение ЕС к России на фоне 10-й годовщины трагедии

На фоне 10-й годовщины трагедии верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление, в котором напомнил о памяти "298 невинных людей, в том числе 80 детей, представителей 17 национальностей, потерявших жизнь во время сбития рейса MH17".

В нем подтверждается, что вина за эти смерти лежит на Вооруженных силах Российской Федерации.

"Доказательства, предоставленные Совместной следственной группой в рамках производства в окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), делают это в значительной степени очевидным", - говорится в документе.

Обломки сбитого самолета рейса МН17 в Донецкой области (фото: Getty Images)

Уточняется, что "ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом".

"Европейский Союз снова призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и полностью сотрудничать по делу правосудия", - заключается в заявлении.