Три недели под вражеским огнем. Как 10 лет назад украинские военные сражались за Савур-Могилу

Ровно 10 лет назад - 7-8 августа 2014-го курган Савур-Могила, недалеко от границы с Россией, стала одной из самых горячих точек на карте АТО. Украинским силам удалось занять и несколько недель удерживать стратегическую возвышенность, однако впоследствии все же пришлось ее оставить…

Задачу поставили 13-му отдельному аэромобильному батальону 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ (ныне это 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 едшбр).

Тогда ею командовал 27-летний капитан Александр Порхун - Герой Украины, а ныне и.о. Министра по делам ветеранов Украины.

РБК-Украина рассказывает о знаковом бое ВСУ против российских оккупантов.

Основная задача - взять под контроль Савур-Могилу

"Наша основная задача была пробиться в Савур-Могилу, и взять ее под контроль. Однако мы понимали, что это уже движение по временно оккупированной территории, и за нами закрывается точка нашего входа. И дальше мы работаем в тылу врага", - рассказал Александр Порхун.

Поэтому было принято решение идти в рейд протяженностью 470 километров, из них 170 - с боями по тыловым районам врага.

"Незаконные вооруженные формирования (НВФ), подконтрольные РФ, заняла курган в первые дни июня 2014 года - сделав его опорным пунктом своей "обороны" и препятствуя подвозу провизии и боеприпасов украинским силам, которые этим летом находились в близлежащих районах на границе с Россией. Кроме этого, благодаря контролю над Савур-Могилой НВФ РФ, отслеживали передвижение войск ВСУ и корректировали массированные артиллерийские обстрелы, которые велись с территории РФ", - добавляет ветеран.

Штурмовая группа под руководством Александра Порхуна взяла под контроль и удерживала Савур-Могилу в августе 2014 года (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

25 июля командование АТО поставило задачу для 25-й отдельной парашютно-десантной бригады удержать пригород Шахтерска для прохождения колонны 13-й отдельной аэромобильной бригады 95-й отдельной аэромобильной бригады, которая должна была облегчить положение пограничной группы.

"Тогда первое сражение произошло между Шахтерском и Торезом. А между ними был населенный пункт Горне, где была только одна возможность перейти через железнодорожный переезд. Поэтому мы выбили противника, заняли перекресток дороги, разделяющей эти два населенных пункта. И я успел тогда пройти только "головой" своей колонны - дальше меня отрезали. Так и дошел до 1-го батальона 95-й бригады, который к тому времени уже закрепился в населенном пункте Петровское, перед Савур-Могилой", - поделился воспоминаниями Александр.

После этого Порхун вернулся, они с побратимами выбили противника, забрали остальное подразделение и главные силы бригады. Далее они получили задание идти на штурм Савур-Могилы.

Август стал тяжелым для украинских бойцов. Военные удерживали Савур-Могилу под плотным огнем российской артиллерии, в том числе "Градов".

Украинские военные получили задачу взять под контроль Савур-Могилу (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Удерживание позиций в течение трех недель

"Враг был уверен, что мы просто применим классическую форму боя, как написано в военных книгах. Однако, понимая породу грунтов, которая не позволяла создать достаточно надежные укрепления и фортификации, защищаться приходилось, расширяя воронки от снарядов и прячась за руинами комплекса на Савур-Могиле", - рассказал Порхун.

Почти три недели, в течение которых бойцы удерживали возвышенность, позволили ВСУ вести полноценное наблюдение за силами врага, а в начале даже корректировать огонь украинской артиллерии по российской регулярной армии, которая пыталась прорываться через границу.

Однако после рейда 95-й бригады и выхода пограничной группировки, больше оставаться там было нельзя. Тем более, украинские военные имели уже другие задачи.

"Мы начали двигаться к финальной стадии операции между Красным Лучом и Антрацитом. И там закрепились для контроля трассы, которая связывала два населенных пункта. Впрочем, поступило сообщение, что началось первое перемирие. И мы получили приказ о возвращении во временный пункт постоянной дислокации", - добавил Александр.

Александр Порхун (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)

Захват Донбасса готовили с начала 2000-х

Во время освобождения городов Александру Порхуну вместе с побратимами не раз приходилось работать в тылу врага и общаться с местным населением.

"В основном люди ждали освобождения. Однако встречались и те, кто рассказывал о Новороссии, "русском мире". Для меня тогда было дико это, потому что я до 2014 года не был ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Крыму. Общаясь с населением, я не мог понять, как такое произошло, что на одной территории нашей страны совершенно разные сознания местных жителей", - рассказал ветеран.

Он также отметил, что во время выполнения задач военные находили в библиотеках разных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей книги, изданные в 2006 году, где писалось о создании так называемых "ЛНР/ДНР". Там же обнаружили и триколоры этих псевдореспублик.

"Поэтому я думаю, что эта политика, как планово и постепенно оккупировать часть территории нашей страны, тянулась с начала 2000-х годов", - добавил Порхун.

В целом за время боевых действий в зоне АТО Александр Порхун вместе со своим батальоном, другими подразделениями Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и добровольческих батальонов - освободили Славянск, Краматорск, Дружковку, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк.

В октябре 2014 года батальон под командованием Александра Порхуна был вовлечен в боевые операции по деблокированию подразделений Вооруженных Сил в Донецком аэропорту, где он, получив тяжелую контузию, все равно продолжил выполнять боевые задания.

Украинские военные выполнили поставленные задачи (фото: предоставлено Министерством по делам ветеранов)