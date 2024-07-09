10-летний каратист Максим Симанюк с мамой и сестрой погиб в результате обстрела Киева

"Это Максим Симанюк, 10-летний каратист. Он, его сестра и мама были убиты российской ракетой в их доме в Киеве. Максимке навсегда 10 лет. Искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим Симанюк, и тренеру", - говорится в сообщении Федерации.

Максим Симанюк (фото: instagram.com/ukf_official)

Тренер Максима также отреагировал на смерть своего ученика.

Скриншот

Друзья и близкие семьи открыли сбор для помощи папы Максима. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Известно также, что вскоре мальчику должно было исполниться 11 лет. Его сестре Насте было 9 лет. Дети погибли вместе с мамой Зоряной.