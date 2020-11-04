У 10 областях України лікарняні ліжка для COVID-19 завантажені більш ніж на 70%

В Україні в десяти областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом завантажені більш ніж на 70%. В середньому по країні зайняті 66,8% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень спостерігається в Полтавській (90,5%), Житомирській (83,5%), Івано-Франківській (81%), Рівненській (79,4%), Сумській (77%), Херсонській (74, 9%), Одеській (74,1%), Донецькій (74%), Чернівецькій (72,1%) і Запорізькій (71,5%) областях. У Києві зайняті 65,3% ліжок.

У двох регіонах лікарняні ліжка свободи більш ніж на 50% - Черкаській (44,8%) і Кіровоградській (46,1%) областях.

Всього в країні введено вже 42 020 ліжок для COVID-19, що на 1033 більше, ніж днем ​​раніше. У зв'язку з цим скоротилася завантаженість ліжок на 2%.

При цьому продовжує збільшуватися показник захворюваності в країні. В середньому цей показник зараз складає 275,1, тоді як днем ​​раніше був 267,8. Нормою є не більше 40.

Найгірша ситуація в Чернівецькій області (533,7). Найкраща - в Кіровоградській області (111,3). У Києві цей показник становить 287,4.

Нагадаємо, в Україні вперше підтвердили понад 9 тисяч нових випадків коронавірусу. За вчора заразилися 9524 людини. Найбільше нових випадків в Києві, Харківської, Донецької, Одеської та Хмельницької областях.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ може потрапити в "червону" зону карантину.