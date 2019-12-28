За 10 років в Афганістані вбито та поранено понад 100 тисяч цивільних

Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Йдеться про час, відколи Місія ООНпочала систематичне документування жертв серед цивільного населення

В Афганістані за останнє десятиліття було вбито та поранено понад 100 тисяч мирних мешканців. Про це заявив спеціальний представник ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Він уточнив, що йдеться про час, відколи Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) почала систематичне документування жертв серед цивільного населення цієї країни.

Зазначимо, що з 1 липня по 30 вересня цього року в Афганістані було вбито 1174 і поранено 3139 мирних мешканців.

Нагадаємо, у вересні 2019 на півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 отримали поранення.

В Афганістані бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 27 активістів - борців за мир. Активісти їхали на шести машинах з Герата в сусідній Фарах, коли їх колону зупинили таліби. Бойовики викрали і відвезли активістів в невідомому напрямку. Активісти планували поїхати в різні частини провінції, щоб закликати до миру і припинення вогню між воюючими сторонами.

Як повідомляло РБК-Україна, в Афганістані 25 місцевих солдатів були вбиті під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан". За даними офіційних осіб, терористи проникли на військовий блокпост в Карабахському районі. Нападників було сім. Після події бойовики "Талібану" покинули район інциденту. Відомо, що незабаром "Талібан" взяв на себе відповідальність за напад. За даним фактом було розпочато розслідування.