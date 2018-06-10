10 червня: свята і важливі події на цей день

10 червня своє професійне свято відзначають працівники легкої промисловості

Всі свята 10 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

10 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В Україні і деяких країнах пострадянського простору щорічно у другу неділю червня відзначається День працівників легкої промисловості. В це національне професійне свято вшановуються люди, чия професія пов'язана з легкою промисловістю.

У народі 10 червня шанується Микита Гусятник, який також вважався вартовим гусей.

Головна прикмета дня: якщо на Микиту стоїть тепла безвітряна погода, восени буде хороший урожай.

Фото: 10 червня хороша погода - до багатого врожаю (pixabay.com/Foundry)

10 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 978 році князь Володимир зійшов на київський престол.

У 1793 році у Франції відкрито перший в світі зоопарк.

У 1909 році вперше в світі був використаний сигнал лиха SOS.

У 1935 році - день створення товариства анонімних алкоголіків.

У 1936 році - день народження кіностудії "Союзмультфільм".

У 1943 році в Америці була запатентована кулькова ручка.

У 1964 році в Москві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

У 2003 році в Америці був запущений перший марсохід "Spirit".

10 червня: в цей день народилися

У 1895 році - Хетті Макденіел, перша темношкіра кіноактриса, яка отримала премію "Оскар".

У 1922 році - Борис Брунов, радянський артист, конферансьє.

У 1929 році - Людмила Зикіна, радянська співачка.

У 1930 році - Ілля Глазунов, відомий радянський художник.

У 1944 році - Валентин Смирнитський, радянський актор театру і кіно.

10 червня: в цей день померли

У 323 році до н. е. - Олександр Македонський, давньогрецький воєначальник і полководець.

У 1832 році - Мануель Гарсіа, іспанський оперний співак, гітарист, композитор.

У 1858 році - Роберт Броун, англійський ботанік, який відкрив броунівський рух.

У 1882 році - Василь Перов, російський художник.

У 1959 році - Віталій Біанкі, радянський дитячий письменник.

У 2004 році - Рей Чарльз, американський блюзмен, джазмен і піаніст.

У 2008 році - Чингіз Айтматов, відомий киргизький письменник.

У 2015 році - Георгій Дрозд, український актор театру і кіно.

Іменинники 10 червня

Сьогодні іменини святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

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