10 червня: свята і важливі події на цей день

10 червня своє професійне свято відзначають працівники легкої промисловості
Всі свята 10 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
В Україні і деяких країнах пострадянського простору щорічно у другу неділю червня відзначається День працівників легкої промисловості. В це національне професійне свято вшановуються люди, чия професія пов'язана з легкою промисловістю.
У народі 10 червня шанується Микита Гусятник, який також вважався вартовим гусей.
Головна прикмета дня: якщо на Микиту стоїть тепла безвітряна погода, восени буде хороший урожай.
Фото: 10 червня хороша погода - до багатого врожаю (pixabay.com/Foundry)
У 978 році князь Володимир зійшов на київський престол.
У 1793 році у Франції відкрито перший в світі зоопарк.
У 1909 році вперше в світі був використаний сигнал лиха SOS.
У 1935 році - день створення товариства анонімних алкоголіків.
У 1936 році - день народження кіностудії "Союзмультфільм".
У 1943 році в Америці була запатентована кулькова ручка.
У 1964 році в Москві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
У 2003 році в Америці був запущений перший марсохід "Spirit".
У 1895 році - Хетті Макденіел, перша темношкіра кіноактриса, яка отримала премію "Оскар".
У 1922 році - Борис Брунов, радянський артист, конферансьє.
У 1929 році - Людмила Зикіна, радянська співачка.
У 1930 році - Ілля Глазунов, відомий радянський художник.
У 1944 році - Валентин Смирнитський, радянський актор театру і кіно.
У 323 році до н. е. - Олександр Македонський, давньогрецький воєначальник і полководець.
У 1832 році - Мануель Гарсіа, іспанський оперний співак, гітарист, композитор.
У 1858 році - Роберт Броун, англійський ботанік, який відкрив броунівський рух.
У 1882 році - Василь Перов, російський художник.
У 1959 році - Віталій Біанкі, радянський дитячий письменник.
У 2004 році - Рей Чарльз, американський блюзмен, джазмен і піаніст.
У 2008 році - Чингіз Айтматов, відомий киргизький письменник.
У 2015 році - Георгій Дрозд, український актор театру і кіно.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.
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