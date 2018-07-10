10 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: свята і події 10 липня (pixabay.com/Free-Photos)

10 липня 2018 - свята, пам'ятні події, народні прикмети і іменинники цього дня

Всі свята 10 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

10 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються значні державні дати і події. Наприклад, Багами святкують День незалежності, в Мавританії відзначається День армії, а Монголія в цей день вшановує свій державний прапор.

У народі 10 липня відзначається Самсон Сеночний або сеногной. У цей період були часті дощі, а тому заготовлене сіно намокало і загнивало.

Головна прикмета дня: дощ на святого Самсона віщує, що все літо, що залишилося, буде мокрим.

Фото: Дощ на свято Самсона 10 липня до опадів 7 тижнів (pixabay.com/Myriams-Fotos)

10 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1878 році в Англії під час футбольного матчу вперше прозвучав звук свистка від арбітра.

У 1941 році в ході Другої світової війни почалася Смоленська битва.

У 1964 році "The Beatles" випустили альбом "A Hard Day's Night", що дав старт бітломанії.

У 1968 році Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад групи "Cream".

У 1994 році президентом України був обраний Леонід Кучма, а президентом Білорусі - Олександр Лукашенко.

10 липня: в цей день народилися

У 1765 році - Петро Багратіон, російський військовий, герой Вітчизняної війни 1812 року.

У 1856 році - Нікола Тесла, американський винахідник, фізик.

У 1871 році - Марсель Пруст, французький письменник, філософ.

У 1905 році - Лев Кассиль, радянський письменник.

У 1918 році - Джеймс Олдрідж, англійський письменник.

У 1920 році - Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.

У 1980 році - Джессіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.

У 1982 році - Влад Яма, український танцюрист, суддя танцювальних телепроектів.

10 липня: в цей день померли

У 1073 році - Антоній Печерський, засновник Києво-Печерського монастиря.

У 2009 році - Павло Сміян, російський рок-музикант, композитор.

У 2016 році - Анатолій Ісаєв, радянський футболіст, тренер.

Іменинники 10 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, ​​Юрій.

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