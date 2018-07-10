10 липня: свята і важливі події на цей день

10 липня 2018 - свята, пам'ятні події, народні прикмети і іменинники цього дня
Всі свята 10 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте в багатьох країнах відзначаються значні державні дати і події. Наприклад, Багами святкують День незалежності, в Мавританії відзначається День армії, а Монголія в цей день вшановує свій державний прапор.
У народі 10 липня відзначається Самсон Сеночний або сеногной. У цей період були часті дощі, а тому заготовлене сіно намокало і загнивало.
Головна прикмета дня: дощ на святого Самсона віщує, що все літо, що залишилося, буде мокрим.
Фото: Дощ на свято Самсона 10 липня до опадів 7 тижнів (pixabay.com/Myriams-Fotos)
У 1878 році в Англії під час футбольного матчу вперше прозвучав звук свистка від арбітра.
У 1941 році в ході Другої світової війни почалася Смоленська битва.
У 1964 році "The Beatles" випустили альбом "A Hard Day's Night", що дав старт бітломанії.
У 1968 році Ерік Клептон офіційно оголосив про розпад групи "Cream".
У 1994 році президентом України був обраний Леонід Кучма, а президентом Білорусі - Олександр Лукашенко.
У 1765 році - Петро Багратіон, російський військовий, герой Вітчизняної війни 1812 року.
У 1856 році - Нікола Тесла, американський винахідник, фізик.
У 1871 році - Марсель Пруст, французький письменник, філософ.
У 1905 році - Лев Кассиль, радянський письменник.
У 1918 році - Джеймс Олдрідж, англійський письменник.
У 1920 році - Оуен Чемберлен, американський фізик, творець атомної бомби.
У 1980 році - Джессіка Сімпсон, американська співачка, актриса, телеведуча.
У 1982 році - Влад Яма, український танцюрист, суддя танцювальних телепроектів.
У 1073 році - Антоній Печерський, засновник Києво-Печерського монастиря.
У 2009 році - Павло Сміян, російський рок-музикант, композитор.
У 2016 році - Анатолій Ісаєв, радянський футболіст, тренер.
Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Петро, Юрій.
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