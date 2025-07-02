10 болезней, при которых похудение может спасти жизнь: это важно знать всем

Снижение веса может существенно улучшить состояние здоровья при ряде хронических заболеваний. Контроль массы тела является важным фактором в профилактике и лечении таких болезней, как диабет 2 типа, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Галины Сеник.
По словам эксперта, похудение снижает риск развития осложнений и улучшает общее физическое состояние.
Уменьшение лишнего веса может помочь:
Важно, чтобы похудение было постепенным и базировалось на сбалансированном питании и физической активности.
Потеря веса способствует нормализации уровня сахара и повышает чувствительность к инсулину.
Однако важно, чтобы похудение было постепенным и контролируемым, а также базировалось на здоровом питании и физической активности. Резкое или чрезмерное похудение без надлежащего медицинского контроля может быть вредным.
Похудение помогает снизить артериальное давление и уменьшить потребность в лекарствах.
Основные преимущества похудения при гипертонии:
Главное - делать это постепенно и здоровым способом: сбалансированное питание, умеренная физическая активность, контроль за потреблением соли и алкоголя.
Уменьшение массы тела уменьшает жировую нагрузку на печень и замедляет прогрессирование фиброза.
Постепенное снижение веса (примерно 7-10% от начальной массы тела) может помочь:
Важно худеть постепенно и здоровыми методами: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, избегание быстрых диет и голоданий.
Снижение веса помогает восстановить овуляцию и улучшить гормональный баланс.
СПКЯ - это гормональное расстройство, которое часто сопровождается инсулинорезистентностью, ожирением, нарушением менструального цикла, проблемами с фертильностью и повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему похудение важно при СПКЯ:
Меньший вес снижает нагрузку на суставы, уменьшая боль и замедляя деградацию хрящей.
Важно знать, что избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на коленные, тазобедренные и другие крупные суставы, что может усиливать боль и ускорять разрушение хрящевой ткани.
Потеря лишнего веса снижает риск инфарктов, инсультов и других сердечных осложнений.
Снижение лишнего веса помогает уменьшить нагрузку на сердце, улучшает кровообращение, снижает уровень артериального давления и уровень "плохого" холестерина (LDL), а также уменьшает риск развития диабета 2 типа - все эти факторы положительно влияют на здоровье сердца.
Уменьшение веса снижает частоту и тяжесть остановок дыхания во время сна.
Избыточный вес, особенно лишний жир вокруг шеи, часто ухудшает обструктивное апноэ сна, так как способствует сужению дыхательных путей. Уменьшение веса помогает уменьшить симптомы апноэ, улучшает качество сна и общее состояние здоровья.
Похудение помогает уменьшить симптомы рефлюкса и снизить риск осложнений.
Избыточный вес и ожирение часто ухудшают симптомы ГЭРБ, поскольку повышают внутрибрюшное давление, что способствует обратному движению желудочного содержимого в пищевод.
Снижение веса может:
Уменьшение жировой массы способствует снижению уровня воспалительных процессов в теле и улучшает обмен веществ.
Избыточный вес, особенно ожирение, связан с повышенным уровнем хронического воспаления в организме. Жировая ткань вырабатывает провоспалительные цитокины, которые поддерживают воспалительный процесс. Похудение помогает уменьшить эти воспалительные маркеры.
Метаболический синдром включает инсулинорезистентность, что является основой развития диабета 2 типа. Потеря веса улучшает чувствительность тканей к инсулину.
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