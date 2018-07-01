1 липня: свята і важливі події на цей день

1 липня в Україні своє професійне свято відзначають архітектори, а в народному календарі сьогодні день Ярила

Всі свята 1 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

1 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно у першу неділю липня Україна відзначає День працівників морського і річкового флоту, а також День Військово-морських сил ЗСУ. У 2018 році це професійне свято припадає на 1 липня.

Ще одне професійне свято, що відзначається 1 липня - День архітектури України, який був встановлений в 1995 році.

У народі 1 липня святкується Федул або Ярилин день, присвячений богу сонця і природи. Вважалося, що в цей період все живе починає затято плодоносити.

Головна прикмета дня: якщо вмитися сенокосной росою в Ярилин день, можна стати красивіше і здоровіше, а золота вечірня зоря обіцяє хорошу погоду.

Фото: 1 липня - День архітектури в Україні (pixabay.com/Free-Photos)

1 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1751 році вийшов у світ перший том першої в світі "Енциклопедії".

У 1859 році вперше була опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна.

У 1877 році стартував перший Вімблдонський тенісний турнір.

У 1896 році був представлений перший російський автомобіль Фрезе і Яковлєва.

У 1917 році Росія вперше перейшла на літній час.

У 1937 році був прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників.

У 1989 році в Києві створено партію "Народний рух України".

1 липня: в цей день народилися

У 1646 році - Готфрід Лейбніц, відомий німецький філософ, математик, фізик.

У 1804 році - Жорж Санд, французька письменниця

У 1889 році - Віра Мухіна, радянський скульптор-монументаліст ( "Робітник і колгоспниця").

У 1934 році - Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.

У 1961 році - принцеса Діана, принцеса Уельська.

У 1964 році - Тарас Чорновіл, український політичний діяч.

У 1967 році - Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.

1 липня: в цей день померли

У 1884 році - Алан Пінкертон, американський детектив, засновник першого детективного агентства.

У 1896 році - Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця.

У 2009 році - Людмила Зикіна, радянська співачка, виконавиця російських народних пісень.

Іменинники 1 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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