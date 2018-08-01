1 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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1 серпня в народі відзначається Макринін день. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 1 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

1 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає міжнародних свят, проте багато країн відзначають свої національні та професійні дати. Приміром, на Ямайці, Барбадосі, Бермудах, Гайані, Тринідаді і Тобаго – День емансипації. В Анголі, Росії і КНР – свята, пов'язані зі збройними силами цих країн. А ще Росія, Адигея і Польща шанують численні людські жертви, які загинули в ході воєнних конфліктів.

У народі 1 серпня відзначається Макринін день. Вважалося, що це найбільш мокрий день у році, а також завершення літа. Головна прикмета дня: наскільки мокро на Мокрину, настільки дощовою буде осінь.

1 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1774 році був відкритий хімічний елемент кисень.

У 1798 році Англійський флот під командуванням адмірала Нельсона переміг французів у Абукирській битві.

У 1914 році Росія вступила в Першу світову війну.

У 1939 році в СРСР відкрилася Всесоюзна сільськогосподарська виставка, згодом – ВДНГ.

У 1944 році в ході Другої світової війни в Польщі почалося Варшавське повстання.

У 1964 році вперше вийшла в ефір радянська радіомовна компанія "Маяк".

У 1965 році вперше прозвучала пісня Пола Маккартні "Yesterday".

У 1981 році – день народження музичного телеканалу "MTV".

1 серпня: у цей день народилися

У 1818 році – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.

У 1819 році – Герман Мелвілл, американський письменник, автор "Мобі Дік".

У 1923 році – Валентина Леонтьєва, радянська телеведуча, диктор телебачення.

У 1936 році – Ів Сен Лоран, відомий французький модельєр.

У 1942 році – Джеррі Гарсіа, американський рок-музикант, фронтмен групи "Grateful Dead".

1 серпня: у цей день померли

У 1913 році – Леся Українка, відома українська поетеса, письменниця.

У 1969 році – Борис Гмиря, український оперний і камерний співак-бас.

У 1997 році – Святослав Ріхтер, радянський піаніст-віртуоз, один з найбільших піаністів XX століття.

Іменинники 1 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.