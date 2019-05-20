1,7% споживачів уклали договори на техобслуговування мереж, - "Львівгаз"

Від 1 січня 2019 року власники, балансоутримувачі чи управителі будинків самостійно можуть обирати підрядну компанію, котра буде здійснювати обслуговування газових приладів та газових мереж всередині будинків. Про це повідомляє прес-служба АТ "Львівгаз".

"На сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж складає 2170 гривень на 60-квартирний будинок. В середньому це 3 гривні на одну квартиру в місяць. До послуги технічного обслуговування будинкових мереж входять: випробування на щільність мережі під робочим тиском, огляд газопороводу та ревізія запірної арматури", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із прийняттям низки законодавчих актів, а зокрема Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж стала ринковою.

За словами прес-служби, наразі спостерігається активність з боку активістів, які виступають проти підписання актів балансового розмежування з газорозподільними підприємствами. Такі дії (ОСББ, місцевої влади, власників нерухомості) пояснюються намаганням уникнути відповідальності за стан мереж у будинку і бажанням отримувати гроші співмешканців на утримання управителів та їх діяльності.

"Станом на травень у приватному секторі 76% мешканців підписали акти і лише 0,1% уклали угоди на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Не надто краща ситуація з мешканцями багатоповерхівок: акти розмежування підписали 83%, а угоди уклали – 1,6%", – зазначає технічний директор АТ "Львівгаз" Павло Сербан.

У прес-службі підкреслили, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, а це може призвести до катастрофічних наслідків, адже газ – вибухонебезпечна речовина.

В компанії АТ "Львівгаз" сподіваються, що до початку опалювального сезону у Львівській області буде укладено 40-50% договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і безпека газопостачання буде здійснюватися на постійні основі.