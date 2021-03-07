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Більше 1,5 тисяч разів: у Сербії заявили про незаконне прослуховування президента

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 02:26
Більше 1,5 тисяч разів: у Сербії заявили про незаконне прослуховування президента Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)
Автор: Инна Собора

Президента Сербії Олександра Вучича і членів його сім'ї незаконно прослуховували 1572 рази. Міністерство внутрішніх справ країни почало розслідування.

Про це заявив міністр оборони Сербії Олександр Вулин, пише місцеве видання Danas.

У суботу в Сербії провели засідання Ради національної безпеки. З'ясувалося, що до незаконного прослуховування були причетні високопоставлені чиновники МВС.

"Всіх перевірили на поліграфі, відразу скажу - всі вони відповідали на найважливіші питання, які ми ставили, і в основному це стосується незаконного прослуховування телефонних розмов президента. Це ніколи не повинно повторитися ні з ким в Сербії, ніколи" - сказав Вулин.

За його словами, все було передано до прокуратури щодо організованої злочинності. Про мотиви прослушки Вулин не повідомив.

Раніше повідомлялося, що СБУ продовжує розслідування кримінальної виробництва про прослуховування кабінету колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Крім того, за фактом можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамія поліція відкрила кримінальну справу.

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