Зобов’яжуть слухати серцебиття плоду: Угорщина ускладнила умови проведення абортів
Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана почав боротися з демографічною кризою. Жінок зобов’яжуть слухати серцебиття плода перед абортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС News.
Уряд Угорщини звинуватив жінок у падінні народжуваності та ускладнив умови проведення абортів.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що "майже дві третини угорців пов’язують початок життя дитини з першим серцебиттям".
"Гінекологів, акушерів та інших медичних працівників, які надають послугу позбавлення від небажаної вагітності, зобов'яжуть демонструвати жінкам життєво важливі функції плоду таким чином, який чітко ідентифікується", - йдеться у повідомленні.
Саме серцебиття плода буде вважатись достовірною ознакою життєдіяльності. Як доказ виконання указу лікарі надаватимуть спеціальний звіт.
Уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном позиціонує себе поборником традиційних сімейних цінностей і пропонує значні податкові пільги та субсидії для багатодітних сімей, намагаючись підвищити рівень народжуваності в країні.
Нагадаємо, що Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності знаходяться під системною загрозою.
Також, Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини.
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