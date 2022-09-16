Поліція спростувала фейк про можливий "теракт" у Сумській області

У Сумській області, 16 вересня, ширилась інформація про можливий "теракт" в регіоні. Проте правоохоронці заявили, що інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Сумської області.
"В мережі Інтернет з’явилась публікація про те, що, нібито, поліція Сумської області повідомляє про можливий теракт", - йдеться у заяві.
Поліцейські заявляють, що дана інформація не відповідає дійсності та являється фейковою.
Також у хибних повідомленнях була інформація про заборону відпускати дітей до школи. Правоохоронці запевнили, що і ця інформація виявилась фейком.
Нагадаємо, що вчора окупанти обстрілювали Сумську область та гатили по п'ятьох громадах.
Також, 14 вересня, росіяни обстріляли дві громади Сумської області. Було пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа.
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