Как узнать, что машина была в ДТП: 5 надежных признаков бывшей аварии

Красная линия при выборе подержанной машины для многих водителей - ее участие в ДТП. Зная несколько характерных признаков, можно самому узнать, было ли авто в аварии и насколько тяжелой она была.

О типичных маркерах аварии, которые можно найти прямо в салоне машины, читайте в материале РБК-Украина .

Что не так в салоне

В каждом современном авто интерьер оформлен качественно и аккуратно, поэтому любая более-менее значительная авария оставляет в нем следы в виде нарушений покрытий, стыковки деталей и тому подобное.

Сразу предупредим, что не только ДТП может быть причиной мелких проблем с отделкой. Однако когда в салоне есть сразу несколько таких признаков, вряд ли это можно считать случайностью, следовательно, с такой машиной следует разбираться более детально.

Руль

Сначала следует проверить, ровная ли плоскость руля, потому что его обод часто деформируется после столкновения с грудью водителя. Срабатывание подушки безопасности в центре руля выдают новая ступица или следы ремонта ее обивки: заклеенные разрывы, новая кожа на пластике.

Собственно, руль, если он выглядит новее остальных деталей салона, тоже намекает на попытку скрыть ДТП. Так же вызывают подозрение ненужные кнопки, которые не соответствуют комплектации авто.

Заметим, что замена руля или его новая обшивка могут быть результатом естественного износа из-за контакта с руками водителя. Но на большинстве моделей такое случается не раньше, чем после 100 - 150 тысяч километров пробега.

Покрытие торпедо

Во время аварии подушка безопасности выстреливает, разрывая обшивку торпедо в самом заметном месте. Панель ремонтируют, маскируя линию разрыва, или полностью заменяют. Первый вариант заметить легко, второй - сложнее. Неровные стыки и следы инструментов на крепежных винтах выдают ремонт.

В некоторых авто можно отдельно заменить накладку, скрывающую отсек с аэрбегом в торпедо, но такая операция стоит дорого, и не все владельцы обращаются к профессионалам. Самостоятельное выполнение работ часто имеет явные следы.

Помните, что во многих моделях фронтальная подушка не срабатывает, если пассажир не был пристегнут ремнем или кресло было пустым.

Также подушки не активируются при легких столкновениях. Поэтому наличие оригинальных аэрбегов еще не гарантирует, что авто не попадало в аварии.

Фото: часто ремонт машины после ДТП показывают неровные стыки между деталями обивки (pixabay.com).

Облицовка

После аварии, если салон автомобиля разбирали, не всегда удается собрать все элементы так, как это было сделано на заводе, особенно если использовались неоригинальные запчасти.

Чаще всего экономят на клипсах и пистонах крепления панелей, из-за чего последние имеют неровные стыки и зазоры. Однако важно выяснить причину разборки - возможно, кто-то всего лишь устанавливал парктроник или громкоговорители.

Кресла

Во время ДТП механизмы передних кресел могут повредиться. Например, если удар был сзади, шарнир регулировки спинки может сломаться под массой тела человека, которое резко подается назад. Поэтому проверьте все функции регулировки сидений, состояние подголовников и обивки, в частности там, где зашиты подушки безопасности.

Мелкие детали

Слабыми местами при аварии являются переключатели, ручки, крышки и другие выступающие элементы. Во время неконтролируемых движений людей и предметов они часто ломаются или получают повреждения.

Поэтому стоит спросить владельца, почему рычаги под рулем или, например, противосолнечные козырьки имеют следы демонтажа или отличаются по цвету - это может быть свидетельством ремонта после ДТП.

Вывод

Конечно, профессионалы автосервиса и рыночные маклеры назовут вам еще дюжину признаков того, что машина когда-то попадала в аварию. Большинство из них будут касаться экстерьера машины, но их выявление тоже требует квалификации, а то и некоторого инструмента.

Между тем вы сможете без затрат на услуги экспертов отфильтровать наиболее явные битые авто, если вы выполните исследование самостоятельно. И начинать есть смысл именно с интерьера.