Убийство Фарион: суд продлил меру пресечения подозреваемому

Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Он остался под стражей без права залога еще на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Во время слушания дела прокурор отметил, что срок действия меры пресечения Зинченко должен завершиться 17 ноября 2024 года, однако определением следственного судьи он был продлен до 25 января 2025 года.

Однако даже за это время завершить расследование невозможно, ведь продолжаются следственные и процессуальные действия и не завершены все экспертизы.

"В ходе досудебного расследования был собран ряд новых доказательств, которые дают основание считать подозрение, врученное Зинченко, обоснованным", - сказал прокурор.

Он пояснил, что в частности, согласно заключению портретоведческой экспертизы, лицо, изображенное на фото в панаме, очках и красной футболке, которое исходя из показаний свидетелей и проведенных следственных экспериментов стреляло в Фарион, это тот самый человек, который изображен на экспериментальных образцах.

"Это видеозаписи с судебных заседаний в отношении Зинченко. Согласно заключению эксперта, Зинченко Вячеслав и лицо, изображенное на фото - это одно и то же лицо. Одорологическая экспертиза подтверждает, что запаховый след со скамейки принадлежит Зинченко с вероятностью 96,6%", - подытожил прокурор.

По его словам, риски, которые стали основанием для избрания меры пресечения - содержания под стражей без права внесения залога, не изменились.