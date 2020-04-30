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У співробітника секретаріату Вищої ради правосуддя підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 14:52
У співробітника секретаріату Вищої ради правосуддя підтвердили коронавірус
Фото: Вища рада правосуддя (vru.gov.ua)

Зараз інфікований знаходиться на самоізоляції

Співробітник секретаріату Вищої ради правосуддя повідомив, що у нього підтвердилася підозра на захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба ВСП.

Повідомляється, що зараз хворий знаходиться на самоізоляції. Його стан не вимагає госпіталізації.

"Також встановлено коло осіб, які могли контактувати з інфікованим, проводиться тестування співробітників, дезінфікуються приміщення і вживаються всі заходи для запобігання поширення захворювання", - йдеться в повідомленні.

У Раді повідомили, що після оголошення карантину більшість працівників були переведені на дистанційну роботу, а решта - регулярно забезпечувалася спеціальними засобами індивідуального захисту.

"Сподіваємося, що кількість хворих буде обмежено одним випадком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.

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