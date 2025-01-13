В апреле в Тернопольской области начнется эксгумация жертв Волынской трагедии

Как сообщается, польский фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.

Целью эксгумации является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.

Заместитель главы фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич отметил, что после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - рассказал Данцевич.

По его словам, после исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.

Отмечается, что во время Волынской трагедии в феврале 1945 года в Пужниках погибли около 80 человек.