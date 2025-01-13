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В апреле в Тернопольской области начнется эксгумация жертв Волынской трагедии

Фото: Украина разрешила в Тернопольской области эксгумацию жертв Волынской трагедии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории Тернопольской области состоится эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники. Она начнется в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Как сообщается, польский фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.

Целью эксгумации является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.

Заместитель главы фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич отметил, что после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - рассказал Данцевич.

По его словам, после исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.

Отмечается, что во время Волынской трагедии в феврале 1945 года в Пужниках погибли около 80 человек.

 

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Позже это подтвердили в МИД Украины.

Киев и Варшава уже обменялись списками мест, где будут искать останки жертв Волынской трагедии для дальнейшей эксгумации. Однако точные локации не разглашали.

Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - читайте в материале РБК-Украина.

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