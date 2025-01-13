В апреле в Тернопольской области начнется эксгумация жертв Волынской трагедии

На территории Тернопольской области состоится эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники. Она начнется в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Как сообщается, польский фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.
Целью эксгумации является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.
Заместитель главы фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич отметил, что после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.
"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - рассказал Данцевич.
По его словам, после исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.
Отмечается, что во время Волынской трагедии в феврале 1945 года в Пужниках погибли около 80 человек.
Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.
10 января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Позже это подтвердили в МИД Украины.
Киев и Варшава уже обменялись списками мест, где будут искать останки жертв Волынской трагедии для дальнейшей эксгумации. Однако точные локации не разглашали.
Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - читайте в материале РБК-Украина.
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