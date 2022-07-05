Вони – нацисти. Українська самбістка затаврувала росіян після дозволу виступати без прапора РФ

Чемпіонка світу з самбо на молодіжному рівні Софія Бордінських засудила рішення функціонерів допустити російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменки.
19-річна українка емоційно відреагувала на рішення Міжнародної федерації самбо не відсторонювати спортсменів із РФ та Білорусі від інтернаціональних турнірів. Їм дозволили виступати без національної символіки.
"Російські спортсмени – нацисти. Вони агресори та не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Погані!" – лаконічно пояснила Бордінських.
Самбо – бойове мистецтво, що зародилося в Радянському Союзі перед Другою світовою війною. Назву йому дав акронім від словосполучення російською "самозащита без оружия". Міжнародне визнання самбо отримало в 1966 році.
Софія Бордінських стала чемпіонкою світу серед молоді в 2021-му. Вона тріумфувала на турнірі в Греції у ваговій категорії до 59 кг.
Фото: Сторіз Бордінських в Instagram (скріншот sport.segodnya.ua)
До слова, дзюдоїст Зантарая відмовився від титулу чемпіона світу через допуск росіян до міжнародних змагань.
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