«Інвітро» вивела COVID-діагностику на кількісно новий рівень

Тест на антитіла IgG від компанії Abbott Diagnostics (США), який незалежна лабораторія «Інвітро» вивела на український ринок у квітні 2021 р., — це новий рівень COVID-діагностики. Кількісно новий. Тест дозволяє визначити кількість нейтралізуючих антитіл після перенесеної хвороби та після щеплення вакциною, принцип дії якої заснований на виробленні імунітету до S-білка SARS-CoV-2 (збудника COVID-19), зокрема вакцини CoviShield/AstraZeneca. На відміну від вже звичного тесту на антитіла новий оцінює об’єктивний рівень імунної відповіді.

І точність такої діагностики напряму залежить від якості тест-системи. Виходячи з цього, в «Інвітро» використовують тест Abbott, відкалібрований відповідно до стандарту ВООЗ саме для кількісного визначення захисних антитіл класу IgG до спайкового S-білку, з яким як раз і пов’язують основні патогенні властивості збудника коронавірусу. Наявність таких антитіл у достатній кількості є фактором, що захищає людину від розвитку хвороби навіть у разі інфікування.

Abbott Diagnostics на сьогодні є лідером COVID-діагностики. Цей статус базується на багаторічній роботі в сфері вивчення інфекційних захворювань. Компанія розробила перший тест на ВІЛ та створила програму глобального моніторингу мутацій цього вірусу. Наукові бази у більш ніж 160 країнах світу дозволяють Abbott вивчати нові штами та оперативно адаптувати до них свої тест-системи. Сьогодні цей досвід впроваджується у діагностуванні вірусу SARS-CoV-2, що теж мутує. Технологія Abbott рекомендована для використання національними службами переливання крові в Європейському Союзі, США та інших країнах як найточніша діагностика інфекцій.

Тож, коли у 2010 році в Україні відкрився лабораторний комплекс «Інвітро», технологія Abbott була взята як основна перш за все для імунохімічних досліджень. Дотримуючись принципу «формувати лабораторію майбутнього», «Інвітро» кожні 3-5 років проводить модернізацію свого обладнання. І якщо вчора флагманом був аналізатор Architect, то у 2020 році Abbott заявила про початок нової ери лабораторної діагностики і вивела на ринок наступне покоління імунохімічних аналізаторів Alinity. А вже на початку 2021-го Alinity став черговим етапом багаторічної співпраці Abbott Diagnostics та «Інвітро».

Ця співпраця — об’єктивний показник того, що результати досліджень «Інвітро» відповідають найвищим стандартам лабораторної діагностики. Такий ж об’єктивний, як і новий кількісний тест Abbott на антитіла IgG.