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У Програмі медгарантій передбачили безкоштовний пакет вакцинації від COVID-19

Автор: Юлія Струк

У Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров’я України.

Нова програма почне діяти з 1 квітня 2021 року. Зокрема, у проекті Програми медгарантій на 2021 рік передбачили 35 пакетів медичних послуг, серед них - пакет вакцинації проти COVID-19.

"У програму введено окремий пакет вакцинації від COVID-19. Національна служба здоров’я буде залучена у процес вакцинації. Ми перевірятимемо відповідність вимогам та укладатимемо договори із чітко визначеними медзакладами, спроможними здійснити вакцинацію", - сказав очільник НСЗУ Андрій Віленський.

Він запевнив, що відомство буде сплачувати за надані послуги закладам протягом усього періоду, поки триватиме вакцинація в Україні.

Нагадаємо, Адміністрація Ватикану попередила співробітників про ризик втратити посаду в разі відмови від щеплення проти COVID-19 без поважних причин. Вакцинація у країні вже розпочалася.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

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Новини України вакцинаціяНСЗУКоронавірус
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