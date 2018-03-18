Вибори в Росії: результати голосування

Попередні результати виборів в Росії стануть відомі після закриття виборчих дільниць. Підсумки голосування 18 березня, кандидати на пост президента РФ, прогнози та дані екзит-полів – у матеріалі РБК-Україна.

Результати виборів в РФ: коли стане відомо ім'я переможця

Голоси виборців повинні бути підраховані до 29 березня, а офіційно результати виборів у Росії опублікують не пізніше 3 квітня 2018. У тому випадку, якщо ні один з кандидатів на пост глави держави не набере абсолютної більшості голосів (50%+1 голос), другий тур виборів відбудеться 8 квітня.

Вибори в Росії: дата голосування

Дата виборів президента РФ була встановлена Радою Федерацій на 18 березня 2018 року. Згідно з російським законодавством, голосування за кандидатів на пост глави держави повинно проходити в друге неділю місяці, у якому шість років тому голосували на минулих президентських виборах. Проте в 2018 році, через свята з нагоди Міжнародного жіночого дня, дня виборів у РФ змістили на третю неділю березня. Примітно, що дата голосування збігається з 4-ю річницею анексії Росією Кримського півострова.

Ключові особливості президентських виборів в РФ

Активна фаза передвиборної агітації на російському ТБ, радіо та ЗМІ проходить з 19 лютого по 16 березня. 17 березня в Росії оголошується так званим "днем тиші", коли забороняється будь-яка агітаційна діяльність. При цьому результати соціологічних опитувань і прогнозів на перемогу кандидатів не можуть публікуватися вже з 12 березня.

Виборчі дільниці по всій території РФ будуть відкриті для голосування з 08:00 до 20:00 за місцевим часом. У Росії їх налічується 96 тисяч.

З минулого року для росіян були скасовані відкріпні посвідчення, тому для голосування на дільниці не за місцем прописки, до 12 березня необхідно було подати заяву у відповідні органи.

що Знаходяться за кордоном громадяни РФ зможуть проголосувати на дільницях, які працюватимуть у 145 країнах світу. Так, у США голосування пройде в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Х'юстоні, Німеччини – Берлін, Гамбург, Франкфурт, Мюнхен, Лейпциг, Бонн, у Великобританії – Лондон, Единбург; у Франції – Париж, Марсель, Ліон, Страсбург, Бордо, Байонна, Вільфранш-сюр-Мер, Монте-Карло, Эстийак.

Дострокове голосування організовано у віддалених регіонах Росії (25 лютого свої голоси за президента віддали в Амурській області) і на 17 дільницях у 11 зарубіжних державах. Так, 4 березня вже відбулися волевиявлення громадян РФ в іспанському Леоне та Аліканте, 10 березня проголосували в Малазі, 11 березня голосували військові в Севастополі, 12 березня - на Кубі, в Мексиці і Північної Ірландії.

Вибори в РФ: реакція України

В Україні громадяни РФ можуть віддати свої голоси за майбутнього президента в посольстві Росії в Києві, а також у генеральних консульствах, розташованих в Харкові, Одесі, Львові.

8 березня активісти громадської організації "Національний корпус" на своїй сторінці в Facebook оголосили про проведення акції у всіх дипломатичних представництв Росії. повідомленні йдеться про те, що об'єднані націоналістичні сили не допустять голосування на території України "за президента Московії".

У відповідь на це МЗС Росії звернулося з офіційним заявою про необхідність забезпечити безпеку волевиявлення громадян РФ 18 березня на виборчих дільницях в Україні.

Результати виборів РФ, що проходили на території анексованого Криму, не будуть визнані Україною. Про це заявив Петро Порошенко на спільному брифінгу з Верховним представником Євросоюзу Федерикой Могерини.

Президент України зазначив, що проти осіб, причетних до організації виборчого процесу на окупованих територіях, будуть застосовані санкції. У свою чергу Могерини повідомила, що ЄС не визнає анексію Криму, і не буде визнавати результати проведених на його території виборів.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій закликали всіх жителів Криму утриматися від участі у виборах 18 березня. "Вибори Президента РФ на тимчасово окупованій території є незаконними і нелегітимними і ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів", - йдеться в заяві МинВОТ.

Кандидати на пост президента Росії

До участі у виборах президента Російської федерації в 2018 році було допущено 8 кандидатів:

Володимир Путін – самовисуванець. Діючий президент РФ балотується вже в 4-й раз;

Володимир Жириновський – депутат Держдуми, голова партії ЛДПР, в 6-й раз бере участь в президентській гонці;

Ксенія Собчак – член ради партії "Громадянська ініціатива", член Координаційної ради російської опозиції;

Борис Титов – голова політсили "Партія зростання" , займає посаду Уповноваженого з захисту прав підприємців у Росії за призначенням Володимира Путіна;

займає посаду Уповноваженого з захисту прав підприємців у Росії за призначенням Володимира Путіна; Павло Грудінін – кандидат від партії КПРФ, депутат Московської облдуми;

Григорій Явлінський – кандидат від партії "Яблуко", раніше двічі брав участь у президентських виборах;

Сергій Бабурін – кандидат від партії "Російський загальнонародний союз", депутат Держдуми до 2007 року, з 2002-го по 2012-й був ректором Російського державного торгово-економічного університету;

Максим Сурайкин – голова ЦК партії "Комуністи Росії"

Якими можуть бути результати виборів в РФ: дані соцопитування

Лідером передвиборчих рейтингів є нинішній президент Росії - Володимир Путін. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, проведеним Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) з 5-го по 9 березня, Путін може перемогти вже в першому турі виборів з 69% голосів.

На другому місці опинився Павло Грудінін з 7% голосів.

Третій рядок рейтингу – у Володимира Жириновського з 5%.

2% голосів виборців – у Ксенії Собчак, по 1% - у Григорія Явлінського і Сергія Бабуїна.

3% респондентів не збираються брати участь у виборах, а 1% виборців прийдуть голосувати, щоб зіпсувати бюлетень.

За прогнозом ВЦИОМ, явка на вибори в РФ складе 74% (при необхідному мінімумі 50%).