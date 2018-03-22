Рада розглядає зняття недоторканності з Савченко: онлайн

Савченко можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підготовку терактів

Верховна рада України розглядає зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту. За підсумками засідання парламент може дати згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання та арешт.

Відзначимо, як заявляв раніше генеральний прокурор Юрій Луценко, у слідства є докази того, що Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як вчинити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

Савченко виключили з парламентського комітету з нацбезпеки

15 березня Верховна рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки. В цей же день Генеральна прокуратура внесла до парламенту подання на зняття з неї недоторканності.

Відзначимо, 13 березня Служба безпеки України викликала Савченко на допит у рамках справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці терактів. Рубана затримали 8 березня 2018 на лінії розмежування за перевезення великої партії озброєнь. Вже 9 березня суд заарештував його на 60 діб без права застави.