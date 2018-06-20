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З початку року фахівці "Дніпропетровськгазу" виявили майже 400 крадіжок газу

НовиниЕнергетика    20.06.2018 - 18:08
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Більшість порушень зафіксували у великих містах і районах

За п'ять місяців цього року фахівці ПАТ "Дніпропетровськгазу" виявили 372 фактів крадіжок природного газу. Своїми діями споживачі завдали збитків державі на суму майже 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щоб не платити або для "економії" газу споживачі Дніпропетровської області вдаються до різних махінацій: втручаються у роботу газового лічильника, щоб він "крутився" повільніше, "скручують" показники, організовують незаконні врізки в газопровід, а також самовільно підключають газове обладнання або відновлюють газопостачання.

Більшість порушень зафіксували у великих містах і районах. Зокрема, в р. Кам'янське з початку року фахівці ПАТ "Дніпропетровськгазу" виявили 108 фактів крадіжок природного газу на суму майже 900 тис. гривень. Найбільший штраф за незаконне втручання споживач "Дніпропетровськгаз" заплатив у розмірі 261,5 тис. гривень.

"На сьогоднішній день ПАТ "Дніпропетровськгаз" забезпечений необхідним сучасним обладнанням для виявлення врізок як в стінах приміщень, так і під землею, а також перероблених під магніт лічильників, тому застерігаємо споживачів від звернень до "фахівців по економії". Всі зловживання будуть викриті, а сума нарахованих штрафних санкцій буде істотно вище вартості вкраденого газу", - зазначив комерційний директор ПАТ "Днепроптетровськгаз" Віталій Косенко.

Після виявлення незаконних втручань більшість порушників визнає свою провину і оплачує за самовільний відбір газу передбачені законом штрафні санкції. Якщо ж людина не підтверджує вини, питання стягнення збитків вирішується в судовому порядку. При цьому споживач-порушник повинен заплатити ще й судові витрати.

ПАТ "Дніпропетровськгаз" застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, щоб крадіжка газу не стала фатальною. Якщо ж вам відомо про факти незаконного споживання просимо повідомити на гарячу лінію товариства за телефоном (056) 78-70-104 за винагороду. Анонімність гарантується.

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Теги публікації: Днепропетровская область, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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