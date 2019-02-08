Так звучить Україна: TAYANNA представила новий сингл "Очі"

TAYANNA — "Очі"

Сегодня состоялась долгожданная премьера нового трека ТAYANNA – Очі. Удивительная синергия сразу нескольких музыкальных культур, элементы национальной этники, восточные мотивы и сложнейшие вокализы – все это присуще новой композиции певицы из будущего альбома "Фантастична жінка".

"Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродню жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості", — комментирует премьеру TAYANNA.

Саунд-продюсером сингла выступил Виталий Телезин, известный по своей работе над предыдущим альбомом певицы "Тримай мене", признанный музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года" и хитом-блокбастером "Фантастична жінка", который занимал лидирующие позиции в украинских радиочартах.

9 марта в клубе Bel’Etage состоится концерт-презентация нового альбома TAYANNA, в рамках которого примут участие известные исполнители и музыканты: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

Напомним, что в єтом году TAYANNA заявила о своем желании вновь представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Єто была бы уже третья попытка исполнительницы. Однако певицы отказалась от своего участия, отметив, что "так будет лучше".

Позже стало известно, что место TAYANNA в Нацотборе досталось певице MARUV.

Кстати, напомним, ранее мы давали все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.