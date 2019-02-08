Так звучить Україна: TAYANNA представила новий сингл "Очі"

TAYANNA — "Очі"

Сьогодні відбулася довгоочікувана прем'єра нового треку ТAYANNA – Очі. Дивовижна синергія відразу декількох музичних культур, елементи національної етніки, східні мотиви і складні вокалізи – все це притаманне новій композиції співачки з майбутнього альбому "Фантастична жінка".

"Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродню жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості", — коментує прем'єру TAYANNA.

Саунд-продюсером синглу виступив Віталій Телезін, відомий по своїй роботі над попереднім альбомом співачки "Тримай мене", визнаний музичними критиками "найкращим українським релізом 2017 року" та хітом-блокбастером "Фантастична жінка", який займав лідируючі позиції в українських радиочартах.

9 березня в клубі Bel'Etage відбудеться концерт-презентація нового альбому TAYANNA, в рамках якого візьмуть участь відомі виконавці та музиканти: Alekseev, Kadnay, Laud, група Luiku, Марта Адамчук, Віра Кекелія, Руслан Квінта і Міша Марвін.

Нагадаємо, що в цьому році TAYANNA заявила про своє бажання знову представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. Це була б вже третя спроба виконавиці. Однак співачки відмовилася від свєї чусті, зазначивши, що "так буде краще".

Пізніше стало відомо, що місце TAYANNA у Нацвідборі дісталося співачці MARUV.

До речі, нагадаємо, раніше ми давали всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019.