Дзвонила перша: Маша Єфросиніна розсекретила маловідомі факти про свої стосунки з чоловіком

Українські селебрітіс також підвладні "волі домашньої ізоляції". І багато свят змушені зустрічати вдома. Приміром, Надя Дорофєєва зустріла 30-річчя на карантині. Настя Каменських, яка зазначає 33-річчя сьогодні, 4 травня, також залишається вдома з Потапом. Ось і Маша Єфросиніна поділилася нереалізованими планами, які "перекроїв" карантин. Як з'ясувалося, 3 травня Єфросиніна та її чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв відзначали чергову річницю стосунків. А ось вони познайомилися в 2001 році в Ялті. У зв'язку з важливим у її стосунках з чоловіком днем Маша поділилася цікавими фактами.

У своєму новому пості Єфросиніна з гумором підійшла до ситуації. Як з'ясувалося, у цей період Маша і Тимур повинні були б відправитися в романтичну подорож.

"Оскільки я зараз не п'ю традиційно роз де-небудь небудь в Європі з приводу нашої з Тимуром річниці знайомства, а чищу грати від гриля, загорнувшись у п'ять пледів, поки мій чоловік засіває новий газон... То, мабуть, розповім вам П'ять фактів про нашу парі, які ви могли не знати, або не вірити в їх правдоподібність", — пише співачка.

Далі Маша зізналася, що з майбутньому чоловіком познайомилася на вулиці. А ось на перше побачення він прийшов з другом!

Ми реально познайомилися на вулиці. Але історія у тому, що на той момент, я не те що не шукала відносин, я навіть не думала про це. Оскільки переживала наслідки однієї своєї любовної драми.

Після знайомства Тимур зник (як виявилося, втратив телефон). Я подзвонила йому сама через три тижні. Перший і єдиний раз в житті я перша телефонувала чоловікові.

На перше побачення він прийшов (каааапец!!) з одним.

Ми зачали Нану буквально через кілька днів після того, як лікарі повідомили нас, що я безплідна!

Одного разу ми розлучилися на рік.

Також свій новий пост Єфросиніна супроводила колажем з двох архівних фото.

Нагадаємо, що раніше в бесіді під час прямого ефіру з Олею Поляковою Маша зважилася на відверте зізнання. Єфросиніна відверто зізналася, що за 18 років шлюбу у них з Тимуром був момент, коли вони хотіли розлучитися. Пара вирішила розійтися і жили окремо протягом року.

“Так, був у нас разок в 2013 році. Чесно кажучи, просто вирішили, що попереду ціле життя, що наші відносини вичерпали себе. Що у нас 8-річна дочка... І треба бути чесними один з одним і кожному займатися своєю життям. Ми жили роздільно рік... І зійшлися, зрозуміли", — розповіла Маша в прямому ефірі.

Також Полякова задала Єфросиніної каверзне запитання: чи були у Маші стосунки з іншим чоловіком під час перерви в сімейному житті.

“Неї. Я виявилася якась супер гидлива жінка. Я почала нудьгувати, тужити за своїм запахом, з усього теплого... Ми розійшлися, бо нудно. Я хочу весь час свята, як і ти. Хлопець у мене дуже закритий, не романтичний. А я хочу, щоб розривалися труси в гуму кожен день. Ось так ось... Я, як і всі, пірнула в роботу", — відверто зізналася Маша.