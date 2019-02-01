Зоряний family look: Світлана Лобода показала свою стильну дочку

Знаменитість вразила схожими з донькою образами

Звездная мама Светлана Лобода не смотря на свой напряженный график старается как можно больше времени уделить своей дочери Евангелине. Так, недавно звезда провела с ней зимние каникулы на Мальдивах, откуда часто публиковала Instagram-отчеты о проведенном времени на райском острове.

Фото: Светлана Лобода со своей стильной дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

А недавно певица добавила фото в свой аккаунт в соцсетях, сделанный в гримерке артистки. На нем Светлана с Евой позировали в похожих тотал-черных образах. На обеих были ультрачерные блузки, кожаные куртки и широкополые шляпы в цвет всего наряда.

Мама и дочь невероятно красивы и похожи друг на друга, решили поклонники и посоветовали Светлане приготовиться к тому, что дочь скоро начнет носить вещи из ее гардероба, уж очень быстро растет девочка.

Скриншот: Комментарии к посту Светланы Лободы (instagram.com/lobodaofficial)



"Не реально крутые, хочу такие шляпы"

"Красоточки"

"Какие крутышки"

"Хороши девчонки"

"Какие классные"

"Очень любим вас"

"Мамина копия!"

"какие зайки"

"Стиляжные Лободули. Обожаю!!!"

"Светлана! Вы не только успешная певица,но и прекрасная мама, любую свободную минуту проводите с детьми. Умничка"

"Красотульки"

"Как на вас похожа"

"Шик"

"Супер"

"Лучшая подружка подрастает)) берегись мамин гардероб!" - написали восторженные фанаты.

Напомним, что недавно Светлана Лобода в экстремальном мини "засветила" пышную грудь и бесконечные ноги. Певица показала невероятную грацию и идеальные формы в платье со спущенными плечами.

Ранее Светлана Лобода показала поклонникам процесс создания своих концертных нарядов, а также тех, кто над ними трудится.

К слову, один из номеров нового масштабного шоу Светланы Лободы произвел на фанов неизгладимое впечатление, а также был настолько необычным и эпатажным, что они надолго запомнили действо на сцене.

Что вы не знали о Светлане Лободе (видео: РБК-Украина)