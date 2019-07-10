"Зірка Великих Вуйок": ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Катя Осадча одна з українських телеведучих, про стилі яких кажуть — ікона. Вбрання з випусків її телешоу обговорюються, а капелюшки всіх кольорів та розмірів стали своєрідним брендом і мемом одночасно.

Черговий експеримент від зірки на знімальному майданчику раптово поділив підписників Instagram зоряної ведучої на два протилежних табори.

Катя з'явилася в ретро-образі, що складається з білої з ажурними вставками кофти з круглим коміром і широким поясом і спідниці плісе довжини міді в кораловому кольорі з високим розрізом.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Вибір аксесуарів теж виявився несподіваним — тонка ниточка коралових бус і масивні кросівки в треновом ugly-style. Ще одним акцентом став макіяж очей, селебреті використала яскраво-сині тіні і зробила зачіску а-ля бабетта.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасний, ошатний кандидат, а то всі такі тепер з підкатаними рукавами йдуть, в модних костюмах, а як же Бабетти, кофтинки, блакитні тіні", - написала вона під фото.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники висловили діаметрально протилежні думки, одна їх частина похвалила Катю за сміливість і оригінальність, друга — зазначила, що такий образ зробив ведучу старше на 10 років.

Клас! Дуже личить така зачіска

Цей образ, зачіска, макіяж вам дуже йде

Без макіяжу добре виглядаєте і цей образ хороший)

Красуня, як завжди

потужна

Незвично, але дуже красиво. Вам йде

А мені схожі на Фурцеву

Трохи старше зробилася

Чомусь праве око придавилося

Зірка Великих Вуйок

Такий образ намеряете років через 10

Як бабка

вас не впізнати

Страшна !!!

І відразу +10

Ніякий Ви не ошатний кандидат. Вас кросівки здали. Подкатайте назад рукава

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)



Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча провела екскурсію по Києву для переможниці Євробачення Нетти. Дівчата прогулялися по мальовничих вулицях української столиці і зробили багато яскравих фото з котиками.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в легкій сукні, прикрашеній бабками і квітами.

А ще пара розповіла про рідкісні спільні хвилини удвох. Осадча та Горбунов показали, як насолоджуються часом разом.