Зірка народилася: еволюція Леді Гаги від "монстра" до витонченої красуні

Леді Гага святкує сьогодні (28 березня) своє 33-річчя! Королева епатажу, одна з найпопулярніших співачок планети, талановитий композитор, актриса, а тепер і володарка Оскара, Леді Гага зустріла 33-річчя. До цього віку вона домоглася самих захмарних висот у кар'єрі, її пісні знає напам'ять весь світ, а акторський дебют зворушив найжорсткіших кінокритиків...

Але все ж першими при її згадці на розум приходять яскраві кричущі образи. Саме на них робила ставку Стефані (справжнє ім'я зірки), збираючись штурмувати поп-сцену, і не прогадала. Вони стали символом свободи від умовностей і її візитною карткою. З нею мріяли співпрацювати кращі світові стилісти, перукарі, дизайнери і візажисти. А вона була рада новим експериментам, не боячись шокуючих деталей і провокаційних луків.

Епатажна Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Здається, все, що тільки можна придумати ненормального і немислимого, вже було на Газі. Для неї не складе труднощів прийти на вечірку або захід у капелюсі з волосся, в квітковій касці, виступити в корсеті, який вибухне феєрверками... А хто не пам'ятає її "М'ясне плаття" для музичної премії MTV Video Music Awards у 2010-му році? А костюм Снігової Королеви, що вона приміряла на 52-й церемонії вручення нагород "Греммі"? Ну і, звичайно, як забути плаття з волосся 2012 року, в якому вона з'явилася в Гонконг в 2012-му році?

Зухвала Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Але можна відзначити і той факт, що за роки кар'єри її стиль зазнав істотні зміни. Раніше велика любителька шокувати публіку ні перед чим не зупинявся. Але в останні роки її виходи стали класичними і вивіреними. Так, вона все ще любить додати лукам краплю "ненормальності", але це їм тільки на користь.

Сьогодні Леді Гага - просто "ідеал" стилю (фото: instagram.com/ladygaga)

Може, так на неї вплинули романтичні стосунки, може, співпраця з Бредлі Купером, а може, вона просто подорослішала. Але потрібно визнати: Леді Гага стала набагато більш жіночною, красивою, сексуальною і, не побоїмося цього слова, "людяною". І це дуже їй дуже личить! Спостерігаємо еволюцію стилю знаменитості від "монстра" до справжньої леді.

Нагадаємо, тим часом Наталя Водянова блищить на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі.

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