Зірка світового балету Олександр Стоянов став народним артистом України

Олександр Стоянов і Катерина Кухар (фото: прес-служба)

Стоянов розповів, що ж найважливіше для артиста

Зірка світового балету, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов приймає вітання від колег. Указом Президента йому присвоєно звання Народного артиста України.

Сьогодні він не лише еталонний артист балету зі світовим ім'ям. Олександр Стоянов – головний мотор українського балетного мистецтва, завдяки йому в Україні розвивається балет, створюються сучасні постановки, артисти представляють українську балетну школу на гастролях, він є ініціатором щорічних благодійних вистав. Олександр своєю працею зміг досягти найвищих результатів в балеті і робить неоціненний внесок у популяризацію українського балету в світі.

Нещодавно Олександр Стоянов в instagram розмістив пост, де написав про те, що для нього означає це звання:

«Найважливіше для артиста – це коли глядач виходить з залу з переповненими почуттями, коли глядач переживає чи радіє разом з ним, коли повні зали і відчуваєш затребуваність. Ми з дружиною об'їздили з виступами практично весь світ. Бачили багато цікавих постановок і артистів, світових прем'єр і висхідних зірок. І практично завжди з'являлося бажання показати це в Україні. Останні кілька років намагаюся працювати в цьому напрямку, і ви знаєте, мені подобається ця справа. Нові світові прем'єри у нас в театрі, одні з найкращих балерин і артистів балету з кращих театрів приїжджають танцювати до нас... І я щасливий і вдячний, що наша держава помічає і підтримує прагнення у розвитку культури. Адже звання Народного артиста, не приховую, стимулює на великі звершення.

P. S. Народним артистам належить місце на Байковому. І нас з дружиною можуть «поселити» разом, але правда кажуть, що там давно вже немає вільних місць».