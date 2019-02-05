Зірка "Кварталу 95" вразила відвертим напівпрозорим нарядом

42-річна актриса приміряла відверте плаття від українського дизайнера

Звезда студии "Квартал 95", актриса Елена Кравец удивила поклонников весьма откровенным нарядом. Снимок шоувумен, на котором она запечатлена со стилистом Ольгой Слонь, был опубликован в Instagram-аккаунте телеканала "1+1".

42-летняя мама троих детей примерила полупрозрачное платье в виде сетки с кристаллами Swarovski от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (Gasanova). Под низ Елена надела черное боди с открытыми плечами. Образ получился очень дерзким и довольно несвойственным Кравец.

Фото: (instagram.com/1plus1_ua)

Мнения подписчиков относительно пикантного наряда актрисы разделились. Некоторым такой образ очень понравился.

"Необычайно красиво", "Платье красивое. Но не мучайте Леночку. У нее красивый бюст, но от этого платья стоит воздержаться этой красавице", "Просто снос башки, надо быть разной, застой приедается!!!" - пишут они.

Однако другие сочли подобный наряд неуместным и вульгарным.

"Она прекрасна без этой гламурной рыбацкой сетки", "Жахіття", "Некрасиво", "Не совсем ее стиль", "Если честно, то на себя не похожа. Лена нежная,красивая и не вульгарная, а это полная противоположность. Лена, оставайся такой какая ты есть!!!" - считают фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/1plus1_ua)

Напомним, что в таком же платье отмечала Новый год жена Николая Тищенко Алла Барановская. Тогда ее наряд вызвал бурные обсуждения в сети.

Мы также писали, что подобное платье от Gasanova продемонстрировала на подиуме во время Украинской недели моды знаменитая модель Алина Байкова, при этом оголив грудь.

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