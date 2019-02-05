Зірка "Кварталу 95" вразила відвертим напівпрозорим нарядом

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

42-річна актриса приміряла відверте плаття від українського дизайнера

Зірка студії "Квартал 95", актриса Олена Кравець здивувала шанувальників досить відвертим вбранням. Знімок шоувумен, на якому вона зображена зі стилістом Ольгою Слонь, був опублікований в Instagram-акаунті телеканалу "1+1".

42-річна мама трьох дітей приміряла напівпрозоре плаття в вигляді сітки з кристалами Swarovski від українського дизайнера Ельвіри Гасановой (Gasanova). Під низ Олена одягла чорне боді з відкритими плечима. Образ вийшов дуже зухвалим і досить невластивим Кравець.

Фото: (instagram.com/1plus1_ua)

Думки підписників щодо пікантного вбрання актриси розділилися. Декому такий образ дуже сподобався.

"Надзвичайно красиво", "Красиве плаття. Але не мучте Оленку. У неї гарний бюст, але від цього плаття варто утриматися цій красуні", "Просто знесення голови, треба бути різною, застій приїдається!!!" - пишуть вони.

Проте інші вважали подібний наряд недоречним і вульгарним.

"Вона прекрасна без цієї гламурної рибальської сітки", "Жахіття", "Некрасиво", "Не зовсім її стиль", "Якщо чесно, то на себе не схожа. Олена ніжна, красива і не вульгарна, а це повна протилежність. Лена, залишайся такою яка ти є!!!" - вважають фоловери.

Скріншот коментарів: (instagram.com/1plus1_ua)

Нагадаємо, що в такому ж платті відзначала Новий рік дружина Миколи Тищенко Алла Барановська. Тоді її наряд викликав бурхливі обговорення в мережі.

Ми також писали, що подібне плаття від Gasanova продемонструвала на подіумі під час Українського тижня моди знаменита модель Аліна Байкова, при цьому оголивши груди.

До речі, Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної.